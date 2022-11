Asylhilfe: Spagat zwischen Hingabe und Abgrenzung

Seit 2012 besteht der Asylhelferkreis in Wolfratshausen. Rund 100 Ehrenamtliche koordiniert Leiterin Ines Lobenstein. Für sie heißt helfen nicht nur, den Neuankömmlingen zu sagen, was alles zu tun ist. Sie will Brücken bauen, in alle Richtungen. Sie versucht, Geflüchtete und Einheimische zusammen zu bringen. Helfen ist zu ihrer Berufung geworden – auch hauptberuflich, denn sie kümmert sich als Mitarbeiterin der Caritas um Wohnungslose in und um Wolfratshausen.

Helfen um des Helfens Willen - für sie ein Fehler

Der Helferkreis hat viele verschiedene Angebote, doch hauptsächlich geht es darum, bei der Bewältigung des Alltags zu helfen. Ziel ist, die Geflüchteten in ein eigenverantwortliches Leben zu führen. Doch Ines Lobenstein kann auch streng sein. "Ich habe einen Mann, der arbeitet immer noch nicht. Der kam letztens und wollte, dass ich ihm helfe, die Verlängerung des Hartz-IV-Antrags auszufüllen. Und das hab ich nicht gemacht. Weil es gibt Arbeit, und ich habe im klar gesagt, dass ich erwarte, dass er arbeitet."

Manchmal fragt sich Lobenstein, ob sie durch die Flüchtlingsarbeit abstumpfe, hart werde. "Weil mir manches nicht so nahe geht. Oder ich sage: 'Ich habe alles gegeben, mehr kann ich nicht tun.' Und trotzdem kann ich abends gut schlafen. Ich glaube das brauche ich, um diese Langstrecke zu meistern."

Ihr Rezept fürs Helfen: Hingabe und Abgrenzung.

Wichtig ist für Ines Lobenstein, dass Menschen Freude und Spaß haben, an dem, was sie machen. "Wer nur hilft, um zu helfen, ist schnell erschöpft", weiß sie. Deshalb ist die erste Frage an Menschen, die sich engagieren wollen: Was kannst du? Und woran hast du Spaß?

Wichtig ist ihr auch der Umgang mit den Geflüchteten. "Wir müssen nicht zerfließen, wir müssen ihnen einfach Respekt geben, für das, was sie geleistet haben." Ihr Rezept fürs Helfen: Hingabe und Abgrenzung.