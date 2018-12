Wie die Pippi-Langstrumpf-Erfinderin erwachsen wurde

Eine der Tanzenden fällt hier aus der Reihe. Der Zuschauer kennt diese gelöste Art zu tanzen zu diesem Zeitpunkt bereits, denn auch damals, als Astrid in ihrem Heimatort nicht auf einen Jungen und dessen Aufforderung zum Tanz warten wollte, belebte sie im Alleingang die Tanzfläche mit fliegenden Armen und zappeligen Beinen. Aber heute, wenige Jahre später, liegt in ihrem Blick mehr als die Lust zu tanzen und frei zu sein. Ihr Blick erzählt auch von der Traurigkeit über das eigene Leben, das so vielversprechend begonnen hatte.

Von der Lust frei zu sein

Astrid ist noch keine 18, als ihr ein Zeitungsvolontariat angeboten wird. Einen Weg in die Stadt ebnet ihr das, runter vom Hof, auf dem sie groß geworden ist und der einem aus Astrid Lindgrens Geschichten so vertraut ist. Die roten Hauswände, die weiß abgesetzten Fenster, das sind doch alte Bekannte aus der Kindheit. Genauso: die Kühe im Stall, an denen sich Astrid im Film Kopf und Hände wärmt. Und auch die Kulisse glaubt man zu kennen: die Weite der Landschaft, die hilft, dem strengen Blick der Eltern zu entkommen. Und einen eigenen, fantasievollen Blick auf die Welt zu entwickeln, den Astrid gleich bei ihrer ersten Reportage testet.

Beruf: Reporterin

Als Astrid dem Leiter der Zeitung ein paar Zeilen ihrer Reportage vorliest, ist sie schon ein wenig verliebt in diesen Mann, der ihr Vater sein könnte. Was folgt, ist bekannt: Sie wird schwanger, als sie noch keine 18 Jahre alt ist. Ihr Sohn Lasse wächst bei einer Pflegemutter auf, während Astrid die Rolle der seltenen Besucherin übernimmt.

Verantwortung übernehmen, um am Ende doch allein Sorge zu tragen. Nur: Als sie Lasse schließlich zu sich holt, hält der längst seine Pflegemutter für die wahre Vertraute, Astrid – eine Fremde. Immerhin eine, die ihn mit kindlicher Fantasie und abenteuerlichen Geschichten überrascht. Dieses eine Mal zum Beispiel, vor der bunten Tapete ihrer Wohnung. Da pflückt sie plötzlich die aufgemalten Himbeeren von der Wand, probiert eine von ihnen, um anschließend auch ihm eine rote Köstlichkeit zu reichen. Dann wieder, im unheimlich dunklen Schlafzimmer, erzählt sie von dem Land, in dem Kinder Tag ein Tag aus Limonade trinken und sich die Kleidung links herum anziehen. Man meint hier schon die Stimme der großen Geschichtenerzählerin zu hören, der Kinder aus aller Welt Briefe schreiben, um danke zu sagen.