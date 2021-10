Erscheint am 21. Oktober: Der neue Asterix führt in den Schnee

Schnee so weit das Auge reicht: Erstmals zieht es die Comic-Helden Asterix und Obelix ganz weit in den Osten. So weit in die Kälte habe noch kein Abenteuer die beiden Gallier gelockt, sagte der Autor Jean-Yves Ferri am Montag bei der Vorstellung erster Details zum neuen Album in Vanves bei Paris. Die Reise gehe nicht in ein Land, sondern in ein Reich von Nomaden, das sich einst über die Ukraine und Russland erstreckt habe, erklärte Ferri. Er habe noch einen Zipfel der Mongolei hinzugefügt.

Ein Asterix-Abenteuer im Schnee

Noch ist vom neuen Band nicht viel mehr als der Titel und das Cover bekannt, das Heft erscheint am 21. Oktober in rund dreißig Ländern, darunter auch in Deutschland. Ein wenig von der Geschichte wurde immerhin auch verraten: Der Band begibt sich auf die Spuren der Sarmaten, eines Nomadenvolkes der Antike, von dem nicht allzu viel überliefert ist. Schon weil die Sarmaten von der römischen Armee angegriffen werden, haben sie die Sympathien der widerspenstigen Gallier.

Im Mittelpunkt der Geschichte steht ein Fabelwesen, halb Adler, halb Löwe, mit den Ohren eines Pferdes: der Greif. Er ist das Totem dieses Volkes, dessen Glaube durch die römische Eroberung und Julius Cäsar bedroht ist. Historisch gesehen "wissen wir nicht viel" über die Sarmaten, erklärte Jean-Yves Ferri laut dem französischen Radiosender franceinfo. Herodot und Livius hätten über sie geschrieben, doch sie seien eher ein mythisches Volk. Sehr passend also zum Helden des Bandes, dem Greif.

Wie enden die Namen der Sarmaten?

Die Zeichnungen von Didier Conrad lehnten sich, berichtet franceinfo, an russische, kasachische oder mongolische Traditionen an. Und die Namen der Sarmaten – für Asterix-Comics immer eine wichtige Frage – endeten alle auf -ine. Auch eine Figur, die auf einen Zeitgenossen anspielt, soll es wieder geben: einen römischen Geografen diesmal, der dem Schriftsteller Michel Houellebecq ähnelt und sich mit "Karte und dem Gebiet" des Sarmaten-Landes zu beschäftigen hat, eine Anspielung auf den Titel eines Romans von Houellebecq.

Band 39 einer Erfolgsgeschichte

Noch sind das alles aber nur Vorankündigungen – "Asterix und der Greif" kommt am 21. Oktober heraus. Es ist die 39. Bildergeschichte um die widerspenstigen Gallier, der fünfte Band von Jean-Yves Ferri (Text) und Didier Conrad (Zeichnungen) und der erste, der nach dem Tod des ursprünglichen "Asterix"-Zeichners Albert Uderzo erscheint. Dies sei das letzte Abenteuer gewesen, dessen Skizzen und Entwürfe Uderzo noch vorgelegt worden seien, so Ferré.

Uderzo ist im März 2020 im Alter von 92 Jahren gestorben. Er hatte sich schon Jahre zuvor als "Asterix"-Verantwortlicher zurückgezogen. Im Jahr 2011 hatten Ferri und Conrad ihn dann in dieser Rolle abgelöst. Uderzo hatte die Figuren Asterix und Obelix 1959 gemeinsam mit dem Autor René Goscinny geschaffen. Nach dessen überraschendem Tod im Jahr 1977 machte Uderzo Jahrzehnte allein weiter. "Asterix und der Greif" wird international mit fünf Millionen Exemplaren starten.

Die Asterix-Reihe zählt laut Verlagsangaben mit etwa 385 Millionen verkauften Alben und Übersetzungen in 111 Sprachen und Dialekten zu den erfolgreichsten belletristischen Serien weltweit. Es gibt sogar "Asterix uff Meefränggisch", also in Würzburger Mundart, im Frühjahr erschien der sechste Band der Dialekt-Ausgabe von Kai Fraass und Gunther Schunk.

Mit Material der dpa