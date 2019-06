Ihrem Buch seien viele Leser gewünscht, aber hier in Deutschland kennen Sie viele nur als die Schriftstellerin, die in Erdoğans Gefängnis war. Ist das ein Problem für Sie?

Ja, natürlich. In der Türkei sehen mich viele als Autorin einer eher poetischen Prosa, als existenzielle, schwere Schriftstellerin. Für sie ist es ein Witz, dass ich zur politischen Person wurde. Aber ja, diese biografischen Dinge sind für die Leute oft interessanter, das literarische Lese-Publikum ist viel kleiner. Ja, das ist wie ein Grabstein, den ich tragen muss, dass die Leute weniger mich als die Ex-Gefangene sehen. Ich schäme mich nicht dafür, aber ich bin nicht nur das.

Ihr Prozess in der Türkei geht weiter?

Ja, das ist eine lange Schikane. Fast alle Prozesse, die ein Jahr nach meinem anfingen, sind vorbei, bei mir werden es im August drei Jahre, und es gibt noch immer keine Anklageschrift, sie vertagen ständig, als wollten sie sagen: Komm nicht zurück.

Ihr Aufenthaltsstipendium in Deutschland läuft im Oktober ab, was sind Ihre Pläne für die Zukunft?

Ich bin etwas deprimiert, es ist nicht leicht, in Deutschland zu bleiben. Ich stellte einen Antrag in den USA und Frankreich und fand eine Dozenten-Stelle in den USA, aber mein Pass ist nur noch zwei Jahre gültig, die Türkei wird ihn nicht verlängern, ohne Pass würde ich in den USA feststecken. In Deutschland wird es immer schwerer für Asylsuchende. Das ist keine gute Zeit für Migranten wie mich. Wir sind die neuen Juden. Niemand will uns.

Welche Reaktion würden Sie sich aus Deutschland erhoffen, mit Blick auf die Türkei?

Deutschland ist kein Monolith. Das habe ich in den zwei Jahren hier gelernt. Ich habe viel Fürsorge und Empathie in Deutschland erlebt. Aber Staaten denken vor allem anderen an ihre Interessen. Wir leben in einer kapitalistischen Welt. Da zählt das Geld. Wie könnte ich erwarten, dass Deutschland einen Handelspartner verliert zum Wohl von Hunderttausenden Häftlingen in der Türkei?! Weder Deutschland noch Europa waren und sind Utopia.