Asien und Vatikan: Tourneeplan der Bamberger Symphoniker

Die Bamberger Symphoniker haben ihr neues Saisonprogramm vorgestellt. Es steht unter dem Motto "Schöpfung", teilte Intendant Marcus Rudolf Axt mit: "Wir berühren das Thema Schöpfung an jedem Abend aus einem anderen Blickwinkel." Neben Tourneen nach Spanien und Asien, einem Gastspiel im Vatikan und der Hamburger Elbphilharmonie gehören vor allem die Auftritte von renommierten Solisten und Solistinnen zu den Highlights.

Bamberger Symphoniker: Saisonauftakt ist Anfang September

Unter anderem sind Aufführungen mit Mitsuko Uchida und Sol Gabetta geplant. Das Orchester wird in der Saison unter anderem von Herbert Blomstedt dirigiert, der seit mittlerweile 40 Jahren mit den Bamberger Symphonikern zusammenarbeitet und Christoph Eschenbach, der auf 45 Jahre mit dem Orchester zurückblicken kann. Saisonauftakt ist für das Orchester ein Auftritt Anfang September beim Rheingau Musik Festival, das am 25. Juni beginnt. Zu weiteren Gastspielorten gehört auch der Wiener Musikverein.

Nachhaltigkeit bei der Reiseplanung haben sich die Symphoniker ebenfalls für die kommende Saison vorgenommen: "Für Reisen in Zentraleuropa haben wir beschlossen, ausschließlich mit dem Zug zu fahren. Wenn wir fliegen müssen, sollen es Direktflüge sein. Die Emissionen wollen wir mit Projekten kompensieren, die im Zielland nachhaltig etwas bewirken", sagte Axt.

Dirigierwettbewerb geht in die nächste Runde

Auch 2023 wird "The Mahler Competition" in Bamberg ausgetragen, ein Dirigentenwettbewerb, der im Jahr 2004 zum ersten Mal stattfand und an dem sich bis jetzt mehr als 1.200 Jungdirigenten aus der ganzen Welt beworben haben.