"Asche auf mein Haupt" - wo kommt das her?

"Am Aschermittwoch ist alles vorbei …", heißt es in einem bekannten Karnevalslied. Für Christen beginnt dann die 40-tägige Fastenzeit: Sie bereiten sich auf Ostern, das höchste christliche Fest, vor.

Die Bezeichnung Aschermittwoch kommt von dem Brauch, dass die Priester den Gläubigen in den Gottesdiensten ein Kreuz aus Asche auf die Stirn zeichnen oder Asche auf deren Kopf streuen. Der Brauch wird vor allem in der katholischen Kirche gepflegt, hat sich aber auch in einigen evangelischen Kirchen erhalten.

Asche als Zeichen für Umkehr und Neuanfang

Asche gilt als Zeichen der Trauer, Buße und Umkehr und symbolisiert besonders im christlichen Zusammenhang Neuanfang und seelische Reinigung. Die Asche soll den Menschen an seine eigene Vergänglichkeit erinnern und symbolisiert, dass Altes vergehen muss, damit Neues entstehen kann.

Mit dem Aschenkreuz auf der Stirn bekennen die Gläubigen öffentlich ihre Bereitschaft zu Umkehr und Buße. Gleichzeitig symbolisiert die Asche in Kreuzesform, dass für Christen Kreuz und Tod nicht das Ende bedeuten, sondern den Anfang eines ewigen Lebens bei Gott.

Ursprünglich: Kirchenbuße für einzelne Sünder

Die Ursprünge des Brauchs liegen wohl in der Spätantike: Damals mussten Christen, denen eine Kirchenbuße auferlegt wurde, am Anfang der Fastenzeit ein Bußgewand anziehen, und sie wurden mit Asche bestreut. In Gallien hatte man die Büßer zudem - in Anlehnung an die Vertreibung von Adam und Eva aus dem Paradies - einst aus der Kirche hinausgeworfen. Am Gründonnerstag wurden sie dann wieder hereingelassen und durften die Kommunion empfangen.

Vermutlich aus Solidarität mit den Büßern beteiligten sich immer mehr Gläubige an dem Ascheritus. Ab dem zehnten Jahrhundert lässt sich das Auftragen der Aschekreuze für alle Gläubigen nachweisen. Dabei spricht der Priester traditionell: "Bedenke, Mensch, dass Du Staub bist und zum Staub zurückkehren wirst." Für die Asche werden die Palmzweige vom Palmsonntag des Vorjahres verbrannt.

Redewendungen mit Bezug auf den Aschermittwoch

Der Aschermittwoch hat auch sprachlich einen festen Platz in unserem Alltag gefunden: So leiten sich bekannte Redensarten wie "Asche auf mein Haupt" und "in Sack und Asche gehen" von der Symbolik dieses Tages ab.