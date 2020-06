Aschaffenburger Hofgarten Kabarett: Auftritte derzeit unrentabel

"Das ist nicht einfach nur ein kleines Kabarett-Programm heute Abend. Wir wollen einfach mal darauf hinweisen, wie es uns und 1,3 Millionen anderen Kulturschaffenden in dieser Corona-Zeit geht!" begrüßt Axel-Teuscher, Geschäftsführer des Aschaffenburger Hofgarten Kabaretts, am Montagabend (15.06.20) seine Gäste. 44 Besucher sind gekommen – durften kommen, gemäß den Hygienevorschriften. Sonst sind es knapp 200 im Saal. Axel Teuscher betont, dass die Kultur- und Event-Branche jedes Jahr 100,9 Milliarden Euro umsetze und damit die zweitgrößte Branche Deutschlands sei hinter der Automobilindustrie. "Doch leider besteht sie nur aus Selbstständigen, Kleinstunternehmern und Bühnen wie uns", so Teuscher. Eine Stunde lang arbeitete sich Kabarettist Urban Priol nach Teuschers Begrüßung am Verlauf der Corona-Pandemie und den in Bayern getroffenen Maßnahmen ab. "Wir machen den Hofgarten auf, um zu zeigen, warum wir ihn gleich wieder zumachen müssen!" so Urban Priol gegenüber dem Bayerischen Rundfunk.

Kabarett-Bühne generiert derzeit nur 20 Prozent Einnahmen

Vor 22 Jahren hat er die Kabarett-Bühne in der Aschaffenburger Innenstadt ins Leben gerufen. Sie versteht sich auch als Talent-Schmiede und will jungen Künstlern eine Bühne bieten. Vorerst wird es aber gar keine Bühnenvorstellungen geben, so die Botschaft am Abend. 96 Veranstaltungen stehen im diesjährigen Programmheft des Hofgartens, davon sind 52 bereits verlegt worden. "Ein Neustart wäre für uns der direkte Weg in die Pleite!" sagt Axel Teuscher, Geschäftsführer des Aschaffenburger Hofgarten-Kabaretts. Er könne maximal 20 Prozent Einnahmen generieren, würde aber mit der Wiedereröffnung wieder Kosten von mehr als 100 Prozent haben. Denn um das Hygienekonzept umzusetzen, brauche es mehr Personal. Eine Situation, vor der rund 800 kleine Theater, Clubs, Kinos und Bühnen in Bayern stünden. Jene Häuser, die gar nicht oder nur gering gefördert werden im Gegensatz zu hochsubventionierten staatlichen Theatern und Konzerthäusern.

Bei derzeitigen Veranstaltungen werden Miese gemacht

Teuscher: "Der Hofgarten ist eine freie Bühne, wir sind auch gemeinnützig anerkannt, wir leben ausschließlich von den Eintritten. Wir haben Betriebskosten, Personalkosten wie jeder andere Betrieb auch, wir dürfen nur keine Gewinne machen. Wir brauchen, um diesen Betrieb zu führen, 145 Menschen pro Veranstaltung. Einlassen darf ich im Moment 50, nach unserem Hygienekonzept, so wie wir es heute hier haben, 44! Wir würden bei jeder Veranstaltung um die 1.000 Euro drauflegen", betont Priol. Eine Möglichkeit: Ins benachbarte Hessen auswandern. "Dort könnten wir 100 Zuschauer in eine angemietete Turnhalle reinkriegen. Aber ich weiß nicht, ob es der Sinn des Kulturstaates Bayern ist, dass der Kulturstaat Bayern in Hessen Asyl beantragen muss!" Im Anschluss an das einmalige Bühnen-Spezial diskutierten Urban Priol und Axel Teuscher mit den geladenen Mitgliedern, mit Kultur-Liebhabern, Musikern, freischaffenden Künstler und Kommunal- und Landespolitikern die Zukunft der Kultur-Szene in Bayern.

300 Leute im Biergarten aber nur 100 vor freier Bühne erlaubt

Aschaffenburgs Oberbürgermeister Jürgen Herzing berichtete vom Beschluss der Stadt, den Nilkheimer Park für Veranstaltungen zur Verfügung zu stellen. "Immerhin könnten wir da 100 Leute Open-Air unterbringen!", so Axel Teuscher. Warum vollbesetzte Mallorca-Flieger mit 200 Mann an Bord starten dürfen, Kulturveranstaltungen im Freien aber auf 100 Menschen begrenzt sind, könne er jedoch beim besten Willen nicht nachvollziehen. Auch die Aschaffenburger Landtagsabgeordnete Martina Fehlner (SPD) stellt am Abend gegenüber dem Bayerischen Rundfunk die Frage nach der Verhältnismäßigkeit. "Im Biergarten dürfen bis zu 300 Leute sitzen mit den entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen, gleichzeitig dürfen in der benachbarten Kleinkunstbühne 45 Leute sitzen, im Freien 100. Wenn man sich jetzt vorstellt, dass das noch ein Jahr dauern soll, dann wird es wirklich still in unserem Land!"