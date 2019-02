Aschaffenburg: weitere Spenden für das Christian Schad-Museum

Eine Spende über 10.000 Euro hat der Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Aschaffenburg-Alzenau, Jürgen Schäfer, gestern an Oberbürgermeister Klaus Herzog und Museumsdirektor Thomas Richter übergeben. Das Geld soll in die innovative Ausstellungsgestaltung des neuen Christian Schad-Museums in der Pfaffengasse fließen. Gut die Hälfte der Investitionskosten in Bau und Ausstattung ist Förderern und Sponsoren zu verdanken. Die Sparkasse Aschaffenburg-Alzenau unterstützt das Museum mit insgesamt 35.000 Euro