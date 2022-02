"Artifacts": Das neue Album der US-Band Beirut

Ein Wort – und damit erzählt Beirut alias Zach Condon schon die ganze Geschichte eines Albums: "Gallipoli", die Vorgängerplatte war inspiriert von einer blaskapellenbestückten Heiligenprozession durch das gleichnamige Hafenstädtchen in Apulien. Und das neue Beirut-Album hat auch den perfekten Titel bekommen: "Artifacts". Denn Condon hat genau das gemacht, was man qua Definition unter einem Artefakt versteht, also der künstlichen Veränderung eines natürlichen, ursprünglichen Zustands. Am besten lässt sich das am Song Fisher Island Sound erklären.

Eine erste Version hatte Condon schon vor vielen Jahren komponiert, an einem Örtchen namens Fisher Island in Connecticut, wo sein Band-Spezi Band Lenz wohnt. Aber in seinen Anfangsjahren als Musiker tat sich Condon schwer, seine Melodien mit Texten zu versehen. Angst, Stress, Selbstzweifel führten dazu, dass allzu früh allzu viele Songskizzen nicht auf Platte, sondern nur auf einer Festplatte zur Wiedervorlage landeten.

Von Napoleon bis Mariachi

Fisher Island Sound beschreibt nun metapherngewaltig ein Kleinstadtwinter-Szenario. Laternen, die wärmen; Gedanken, die von Galgen baumeln. Eigentlich, so erzählt Zach Condon, wollte er lediglich eine Sammlung bisher unveröffentlichter, ganz früher Aufnahmen veröffentlichen. Ein paar Tracks aus den prägenden Jahren, als er bereits als 15-jähriger Teenager begann, seinen eigenen Beirut-Sound zu entwickeln. Aber dann habe er sich dabei ertappt, alte Festplatten zu durchwühlen nach Soundfetzen und allem möglichen, was er dem frühen Material hinzufügen konnte. Condon im Remix-, im Bastelmodus.

Vor 20 Jahren, als Zach Condons New Yorker Wohnzimmer noch nicht zu einem musikalischen Naturkundemuseum angewachsen war, mit Instrumenten aus der ganzen Welt, die er auf Reisen eingesammelt hatte, inklusive Muscheln, denen er Töne zu entlocken begann, da müssen wir uns einen 15-Jährigen vorstellen, einen Multiinstrumentalisten-Teenager, einen, der das Trompete spielen liebt – und die ganze E-Gitarrenmusik so ein kleines bisschen hasst, die damals die USA und Großbritannien beherrscht. Er mag lieber: mexikanische Marschtrommeln, Mariachi-Trompeten, Brass- und Balkanklänge.

Aus alt mach neu

Manche der Stücke aus der Beirut-Frühphase haben etwas hörbar demoversions-skizzenhaftes. Etwa wenn die Rumpelrhythmen vom Synthesizer zu dominant sind und es keine so rechte musikalische Entwicklung in den Songs gibt. Auf der anderen Seite macht es großen Spaß, sich auf die zahlreichen Instrumentalstücke einzulassen, die Augen zu schließen und das eigene Kopfkino anzuschmeißen zu Stücken mit cineastischen Titeln wie Napoleon on the Bellerophon, Die Treue zum Ursprung oder My Family’s Role in the World Revolution.

Das Arbeiten mit und insbesondere das teilweise Überarbeiten seiner ganz frühen Songs war für Zach Condon eine wichtige Erfahrung. Lieferte es doch das Gefühl, die künstlerischen Unsicherheiten aus Teenager-Tagen überwunden und hinter sich gelassen zu haben. Nach dem Album "Artifacts" steht ja dann der Prophezeiung nix mehr im Weg. Denn eine Kartenlegerin, so Condon, habe seiner Mutter vor vielen Jahren vorausgesagt, dass ihr Sohn sein ganzes Leben lang versuchen würde, ein Meisterwerk zu kreieren. Vielleicht ist "Artifacts" der letzte wichtige Baustein dafür.

"Artifacts" von Beirut ist bei Pompeii Records erschienen.