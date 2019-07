50 Jahre nach der legendären "I have a dream"-Rede von Martin Luther King stellt Arthur Jafa die Frage, was aus diesem Traum geworden ist. Lebt er weiter, hat er sich verändert? Was bedeutet es, heute in den USA schwarz zu sein? Der Film "Dreams are colder than Death" kreist um diese Fragen. Intellektuelle, Künstler, Pädagogen versuchen, Antworten darauf zu finden. Und während man ihren Erzählungen zuhört, rauschen Bilder über die Leinwand. Alltagsszenen zum einen, Menschen auf der Straße zum Beispiel, zwischen Autos und Palmen – Szenen des Schreckens zum anderen, gefolterte, geschundene Körper.

Ein Ton- und Bilderrausch

Natürlich fragt man sofort nach den Verbindungen zwischen Text und Bild, aber klar in Bezug setzen lassen sich die Ebenen nicht. Der Film ist formal das Gegenteil einer Rede. Nichts ist leicht zugänglich, eindeutig ausformuliert. Im Gegenteil, alles kommentiert und verkompliziert sich gegenseitig. Ein treibender Ton- und Bilderrausch entsteht so, kein politisches Lehrstück. "Manchmal fragen mich Leute – und diese Frage mag ich am wenigsten: Was willst du sagen?", so Arthur Jafa. "Na gut, ich sage, was ich meine, aber in meinem Werk versuche ich gar nicht, irgendetwas zu sagen. Sagen ist nur eine Art, Sinn zu produzieren oder zu kommunizieren. Aber wenn du ein Gemälde machst, einen Film, wenn du ein Tänzer bist, dann willst du nichts sagen."

Bei allen künstlerischen Brechungen: Es bleiben doch Sätze hängen, die einen zur politischen Gegenwart führen. Immer wieder wird die Nähe zum Tod angesprochen, um sich der "blackness" zu nähern. Ein Mann berichtet, wie er Kindern den richtigen Ton gegenüber Polizisten eintrichtere, damit sie sich nicht in Gefahr begeben. Eine Frau erinnert sich an ihre Schwester, die an Trauer zerbrochen sei – an der Erfahrung, das eigene Kind begraben zu müssen.

Die Frage nach der Verteilung von Ressourcen

Wird Arthur Jafa gefragt, was er mit dem Begriff "Black Cinema" verbinde, bleibt er nicht bei den Lebenswelten stehen, die dieses Kino spiegelt. Er fragt nach den Bedingungen: "Die große Frage ist doch die nach Ressourcen. Einmal, wie wir überhaupt an die Ressourcen kommen, um Filme zu machen. Aber auch – konzeptionell – was ist eine Ressource? Was mir nämlich aufgefallen ist: Die Mehrheit der Filme, die ich schätze, sind alle mit sehr wenig Geld produziert."

Das Wort "rawness" benutzt Jafa immer wieder, etwas Raues ist damit gemeint, das die Filme präge. Eigentlich eine ganz allgemeine Frage, die jeden Filmschaffenden betrifft. Die Frage nach Ressourcen führt für Jafa aber tiefer, in die Struktur der Filme: "Der klassische Produktionsmodus ist doch der: Wenn du anfängst, stehen Anfangsdatum und Enddatum der Produktion. Und daran hältst du dich. Aber ich kenne so viele, die mit Unterbrechungen arbeiten. Die Frage ist also: Ist das nur eine Frage des Geldes oder wirkt sich das auch auf die Form, die Ästhetik aus?"