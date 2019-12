Art Basel goes Bananas: 120.000 Dollar teure Südfrucht verspeist

Die alte Frage "Ist das Kunst oder kann das weg?" hat auf der Art Basel in Miami am Samstag eine ganz neue Deutung erfahren. Eine kurz zuvor für 120.000 Dollar als Installation verkaufte Banane ist vor den Augen perplexer Besucher von einem Aktionskünstler verspeist worden. Ungehindert vom Sicherheitsdienst schnappte sich David Datuna am Samstag die mit Klebeband an der Wand befestigte Banane - und verzehrte sie in aller Seelenruhe, wie ein Video auf der Instagram-Seite des Amerikaners zeigt.

"Kunst-Performance ... hungriger Künstler ..."

Als Angriff auf den berühmteren Kollegen versteht Datuna seine Fressattacke nicht. Stattdessen mümmelte er etwas von "Kunst-Performance" und erklärte:

"Ich liebe Maurizio Cattelans Kunst, und ich liebe diese Installation, wirklich. Sie ist köstlich."

Die betroffene Galerie Perrotin war von der Aktion weniger begeistert. Man habe nichts übrig für Spektakel, ließ ein Sprecher verlauten. Ein Problem sei das ganze jedoch nicht: Die Käufer hätten lediglich ein Authentizitäts-Zertifikat und die Rechte an der Idee erworben. Die Banane an sich sei austauschbar.

"Datuna hat das Kunstwerk nicht zerstört. Die Banane ist die Idee."