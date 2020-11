"Art aber fair": Künstler-Selbsthilfe in Zeiten von Corona

Die ohnehin prekäre Lage vieler Solo-Selbstständiger im Kunst- und Kulturbetrieb hat sich durch die Corona-Krise nicht gerade verbessert. Was also tun? "Was tun!", sagen die Organisatoren der "1. Direkten Auktion", einer Hilfsauktion, die in Berlin ortsansässigen Künstlern zugutekommen soll. Das Auktionshaus Jeschke van Vliet richtet die Versteigerung in Zusammenarbeit mit dem Künstler-Netzwerk "Zentrale Intelligenz Agentur" aus.

Von der Direktversteigerung sollen nicht die Kunstbesitzer, sondern die Künstler selbst profitieren. Sie erhalten zwei Drittel der Einnahmen. Weitere zehn Prozent gehen an die Kuratoren, die die vielfältigen Einzelsektionen zusammengestellt haben: Interessierte können unter anderem Werke aus den Bereichen Grafik, Fotografie und Malerei erwerben - sogar Drehbücher von Quentin Tarantino stehen zur Versteigerung, angeblich vom Meister selbst am Set verwendet.

Besucher können vor Ort für Künstler wie Banksy bieten

An verschiedenen Orten in Berlin können Besucher ab Donnerstag bis Samstag für Werke von weltweit gefragten Street-Art-Künstlern wie Banksy, von lokalen Berliner (Anti)-Künstlern wie Rafael Horzon sowie von Kunstmarkt-Größen wie Christo, Christoph Schlingensief oder Jorinde Voigt bieten.

Der Autor und Gründer der Zentralen Intelligenz Agentur, Holm Friebe, und die Künstlerin Bettina Semmer sind die Hauptorganisatoren der Auktion. Zusammen mit vielen weiteren Persönlichkeiten aus dem Berliner Kunstbetrieb haben sie die Versteigerung unter dem Motto "Art, aber fair" geplant. Zweck der Veranstaltung sei, "dass die in Berlin lebenden und ansässigen Künstler*innen, Kunstvermittler*innen und Galerist*innen, die es gewohnt sind, überall und umsonst 'for exposure' zu arbeiten, endlich einmal selbst Geld verdienen."

"Sozialismus in a nutshell" nennen die Organisatoren ihre Hilfsauktion - unter Zuhilfenahme der guten, alten, kapitalistischen Kulturtechnik der Versteigerung.

Die "1. Direkte Auktion" findet vom 26. bis 28. 11. in Berlin statt.