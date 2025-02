"Ars Moriendi": Gregor Schneiders Sterbe-Kunst in München

Für das Projekt in Kooperation mit den Münchner Kammerspielen sprach Gregor Schneider mit unheilbar kranken Menschen über das Sterben und den Tod, aber auch über ihre persönlichen Lieblingsorte in der Münchner Innenstadt. An diesen Orten könne man diesen Menschen demnächst in einer App begegnen – und viel von Ihnen lernen, sagt Gregor Schneider.

"Wir spielen auf Zeit und nicht auf Sieg"

Vor einem Jahr hat der Künstler Gregor Schneider begonnen, sterbende Menschen für sein Projekt Ars Moriendi einzuladen und zu interviewen, um sie in der virtuellen Realität des Münchner Stadtraums zu verewigen. Eine Frau erzählt zum Beispiel: "Heilung gibt es bei mir nicht. Wir spielen auf Zeit und nicht auf Sieg." Ein Mann sagt: "Ich wünsche mir weiterhin die Intensität. Ich bezahle jeden guten Tag mit zehn schweren. Aber jeder Tag ist es mir wert." Eine Frau blickt mit Humor zurück auf ihr Leben: "Komischerweise bedaure ich nichts. Nicht einmal die falsche Gattenwahl, hihi."

Sterbende im Öffentlichen Raum

Das Schwere und das Leichte liegen oft nah beieinander. Vor allem am Lebensende. Diesen Menschen, die so über ihren nahenden Tod sprechen, begegnen wir am Münchner Stachus, vor der Oper oder auf einer Parkbank im Stadtteil Neuhausen. Natürlich begegnen wir nicht ihnen selbst, sondern mittels einer Smartphone-App ihren digitalen dreidimensionalen Abbildern.

"Den Toten verorten wir auf dem Friedhof, die Sterbenden im Hospiz", erklärt Gregor Schneider sein Konzept. Dagegen platziere das Projekt Ars Moriendi die Sterbenden und Toten in den öffentlichen Raum, in die Mitte der Stadtgesellschaft. "Und die Sterbenden haben uns sehr viel zu sagen, wir können sehr viel von den Sterbenden lernen."

Ein erster Kuss, die erste Arbeitsstelle, eine Erinnerung ans Pralinennaschen

Da ist zum Beispiel die 92-Jährige, die Schneider beim Gespräch empfahl, bei technischen Neuerungen wie Smartphones immer am Ball zu bleiben, man dürfe sich der Welt schließlich nicht verschließen. Schneider fragte die Beteiligten zunächst nach dem Beweggrund, sich an einem speziellen Münchner Ort digital verewigen zu lassen. Ein erster Kuss, die erste Arbeitsstelle bei Gericht - oder die Erinnerung an gemeinsames Pralinennaschen mit dem Ehemann.

"Mein Mann war nicht nur ein Münchner, er war ein Schwabinger", sagt eine Frau. Er habe München geliebt und wenn er in Pasing war, habe er schon Heimweh gehabt. Sie sei mit ihm öfter zu Dallmayer gegangen, um schöne Leckereien zu kaufen, was "ganz toll" gewesen sei.