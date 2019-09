Wie die "Ars Electronica" die Gefühle von Maschinen entdeckt

Das Bild erinnert im ersten Moment an ein futuristisches Kriegsszenario: Auf dem Boden in einer großen Halle des Festivals Ars Electronica fahren kleine Roboter und schießen grüne Laserstrahlen durch die Gegend. Aber irgendwie ist es dann auch wieder putzig, denn die Roboterchen haben weiße Fellüberzüge. "Lasermäuse" heißen sie, erdacht hat sie der japanische Künstler So Kanno. Die Mäuse agieren nicht zufällig: Sie besitzen Schwarmintelligenz, so wie Fische oder Bienen. Nur, dass man normalerweise die Kommunikation des Schwarms, das "Netzwerk", nicht sehen kann. Bei den Lasermäusen ist das anders: Sie kommunizieren mit den für uns Menschen sichtbaren Laserblitzen.

Maschinenmäuse und romantische Rechner

Schwarmintelligenz und Künstliche Intelligenz, das sind Dauerbrenner auf den Festivals der vergangenen Jahre. Und immer wieder spielt auch die Emotion der Maschine eine Rolle. Auch dieses Jahr: "Ich will Zuneigung erfahren!" lockt ein Computer den Besucher. Daneben ein Objekt, das entfernt an eine Computermaus erinnert – edles Holz mit eleganten Kanten. Streichelt man es, dann freut sich der Rechner: "So ist es gut!". Und manchmal vibriert der Handschmeichler sogar.

Erfunden hat diese liebeshungrige Maschine der junge Künstler Noah von Stietencron: "Es hat sich oft gezeigt, dass, wenn Kinder ganz ohne menschliche Zuneigung oder Nähe aufwachsen, dass sie dann mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit psychopathische Züge entwickeln. Und im Endeffekt haben wir das umgelegt auf KI." Die Künstliche Intelligenz bettelt um Nähe. Und so fühlt man sich wieder in die Vergangenheit versetzt, zu Maschinen wie dem psychopathischen Roboter HAL 9000 aus dem Film "2001 – Odyssee im Weltraum".

Im kulturellen Brachland – die Anfänge des Festivals

Seit 1979 beschäftigt sich die Ars Electronica mit solchen Themen, mit der Medienkunst von heute und mit den Ideen der Zukunft. Eröffnet wurde die erste Ausgabe vor 40 Jahren mit einem Freiluft-Musikspektakel und einer zukunftsweisenden Idee: Die Bevölkerung war aufgerufen, ihre Radios in die Fenster zu stellen und so die Musik durch die ganze Stadt zu verteilen. Medienkonsumenten wurden so zu Medienmachern. Überlegt hatte sich diese Aktion Hannes Leopoldseder, der Erfinder der Ars Electronica und zu der Zeit Intendant des Österreichischen Rundfunks in Oberösterreich.

Kulturelles Brachland in eine blühende Kulturlandschaft verwandeln – das war die nicht gerade einfache Aufgabe, die Leopoldseder damals zu bewältigen hatte. Die Journalistin Christine Schöpf, die das Festival von Beginn an begleitet, erinnert sich: "Die Stadt Linz war 1979 eine Arbeiterstadt, Industriestadt, die vor allem ökologische Probleme hatte, aber überhaupt keinen kulturellen Background. Und das war eigentlich der Auftrag an den damals jungen Hannes Leopoldseder: Mach was dort kulturell!"