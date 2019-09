Warum für Armin Nassehi die Digitalisierung 200 Jahre alt ist

Wenn es in öffentlichen Debatten um Digitalisierung geht, ist meistens von den Folgen die Rede – von Datenskandalen, Robotern, die menschliche Arbeit ersetzen, von Künstlicher Intelligenz oder dem Marktmonopol der Silicon-Valley-Konzerne. Für den Soziologen Armin Nassehi ist das aber schon der zweite Schritt vor dem ersten: "Mir ist aufgefallen, dass über die Digitalisierung so nachgedacht wird, dass man denkt, dass etwas von außen auf die Gesellschaft trifft und die Gesellschaft jetzt darauf reagiert. Was mich eher interessiert, ist die Frage, warum diese Technik in der Gesellschaft so leicht andocken kann, warum das eigentlich eine dieser Gesellschaft adäquate Technologie ist?"

Antworten auf diese Frage will Nassehi in seinem neuen Buch "Muster. Theorie der digitalen Gesellschaft" geben, oft in einem arg komplizierten Schreibstil, manchmal aber auch in prägnanten und treffenden Sätzen wie diesem: "Die Digitalisierung ist fremd, weil sie in einer Radikalität auf das Vertraute verweist, wie man es zuvor nicht kannte."