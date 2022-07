Armin Gallerach: Ein Künstler, der das Unterbewusstsein malt

Das Innere, das Unterbewusstsein eines Menschen malen - Armin Gallerach nennt seine Ölgemälde "Seelenbilder" oder "inneres Porträt".

Wie sieht die Seele aus, wenn man sie malen würde?

Wenn Armin Gallerach für einen Kunden sein Innerstes malt, findet kein Gespräch statt. Es wird nur gemeinsam meditiert. "Wenn ein Kunde zu mir kommt, und ein inneres Porträt gemalt haben will, dann mache ich mit ihm eine meditative Reise." Das dauere ungefähr eine Stunde, erzählt Gallerach. "Im Laufe dieser meditativen Reise kann ich mich mit dem Unterbewusstsein des Kunden verbinden. Ich sehe dann Bilder und Symbole, die bei ihm im Unterbewusstsein gespeichert sind. Live und in Farbe. Es rollt ein Film ab bei mir." Dann fange er sofort an, das, was er gesehen hat, zu skizzieren. Auf dieser Basis entsteht dann das Bild.

Seelenbilder: Das eigene Potenzial entdecken

In dem Bild erkenne der Porträtierte sein Leben wieder, blicke in sein Inneres, erkenne vielleicht, wenn es etwas zu ändern gäbe. Armin Gallerach hilft dabei. Er sieht seine Seelenbilder als Hilfestellungen.

Momentan malt er an einem Gemälde für eine Frau. Eine Lokomotive die gegen einen Wasserfall in die unendliche Weite des Ozeans und Himmels fährt. Drei Waldelfen schauen auf diese Person. Seine Erklärung: "Die Frau geht mit Volldampf, beruflich und privat, durchs Leben. Sie leidet unter Stress. Aber innerlich wünscht sie sich die Leichtigkeit der Elfen, die links und rechts von ihr sitzen. Aber die hat sie noch nicht." Das Bild könne den Menschen verändern, sagt er. "Wenn man jeden Tag das Bild sieht, und darauf hingewiesen wird, etwas zu ändern - dann tut sich auch etwas, davon bin ich überzeugt. Und das bekomme ich auch von meinen Kunden rückgemeldet."

Seine Gabe sieht Gallerach als Geschenk Gottes. "Es ist sicher eine Begabung. Aber woher diese Begabung kommt, keine Ahnung", sagt der Künstler. "Aber wenn man wie ich an Gott glaubt, dann ist es irgendwie Gott gesehen. Und, ich bin offen für so etwas. Und dadurch funktioniert es. So sehe ich es." Der freiberufliche Forstrat malt seit seiner Jugend.

Ungefähr zehn Seelenbilder malt Gallerach im Jahr. Mythorealismus nennt Maler Armin Gerlach seine Kunst: Seine Bilder sind realistisch und phantasievoll zugleich, mysteriös, kraftvoll und tiefgründig. Mit seiner Gabe möchte er Menschen ihre Fähigkeiten, ihre Energie zeigen und sie vielleicht mit einer noch größeren Welt verbinden.

Der Wald als Inspirationsquelle für seine Kunst

Der Wald, die Ruhe, die Kraft der Natur - Armin Gallerach bewegt sich acht bis zehn Stunden am Tag im Wald. Er ist nicht nur sein Arbeitsplatz, sondern inspiriert ihn als Künstler und Maler. "Ich habe das Gefühl, dass ich irgendwann mit der Natur verschmelze", erzählt der Frasdorfer. "Wenn ich mich hier im Wald aufhalte und sinniere, dann bin ich im Wald und in der Natur und gleichzeitig bei meiner Kunst. Weil in dieser Umgebung entstehen Bilder in mir."