Mehr Kostüm wagen: Wie sich die Bühnenmode in der Klassik ändert

Orchestermoden: Uniform nach männlichem Maß

Zumindest wenn es um Orchester geht. Frack, Fliege, Kummerbund – das war ziemlich lange die unvermeidliche Trias für den anziehenden Auftritt. Deutlich zu spüren bekam das zum Beispiel Madeleine Caruzzo, 1982 das erste weibliche Mitglied der Berliner Philharmoniker. Schon nach ihrem ersten Konzert wurde sie von den Kollegen angefeindet, nicht ihres Spiels, sondern ihrer geblümten Bluse wegen. Die passte den alten Säcken – Verzeihung: Fräcken nicht in ihre Stehkrägen. Und auch heute noch gilt auf deutschen Bühnen die Regel: nach männlichem Maß.

Und auch heute noch gilt auf deutschen Bühnen die Regel: nach männlichem Maß. Vielleicht hat dieses Anzug- und Frackfaible – jenseits geschlechtsbezogener Ressentiments – ja noch tiefere Gründe. So schreibt die Literaturwissenschaftlerin Barbara Vinken über die Aufgabe der Männermode in der Moderne, sie bestehe darin "die aufhebende Uniformierung in einen Kollektivkörper zu leisten". Da dürfte so manchem Maestro der Mund wässrig werden, entspricht das doch so ziemlich dem Wunschtraum jener jüngst in die Kritik geratenen Pultdiktatoren, die – weil es ja nur und ausschließlich um die Musik geht – gerne mal vergessen, dass da Menschen vor ihnen sitzen. Und eben nicht ein unpersönliches Kollektiv, dass sich nach Frust und Laune dirigieren lässt.

Mehr Farbe wagen mit André Rieu?

In diesem Sinne wäre etwas mehr Farbe im Tutti ein willkommener visueller Einspruch. Und die bonbonbunte Walzertruppe von André Rieu so etwas wie ein emanzipatorisches Vorzeigeprojekt unter den Orchestern… Der Autor gibt zu, an dieser Stelle fängt das argumentative Gerüst bedenklich an zu wackeln. Aber André Rieu hin oder her – dass Kleidung auch Ausdruck ist, das lässt sich ja kaum leugnen. Und dass sich der Bühnenauftritt klassischer Musiker in Jahrzehnten, ja Jahrhunderten kaum verändert hat, mag ein Anlass sein, das eigene Selbstverständnis zu prüfen. Sogar wenn es um scheinbare Nebensächlichkeiten wie "weithinwallende" Kleider geht. Das Armida Quartett macht’s vor.

Verpassen war gestern, der BR Kultur-Newsletter ist heute: Einmal die Woche mit Kultur-Sendungen und -Podcasts, aktuellen Debatten und großen Kulturdokumentationen. Hier geht's zur Anmeldung!

Hörspiele, Krimis, Kinder-Angebote, Features, Dokumentationen, Gespräche und vieles mehr finden Sie in der ARD Audiothek.