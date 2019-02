Arkadien von der Antike bis in die Gegenwart

Sirenengesang. Dazu eine Motorradfahrt durch wildes Grün, immer wieder geloopt, quasi gefangen in einer Endlosschleife. Arkadien – was ist das? Wo ist das? Etwa hier, im Ebersberger Forst? "Das ganze internationale Festival samt Kunstausstellung in Ebersberg, 'Wo bitte geht's nach Arkadien?' beginnt hier im Kloster-Bauhof", erklärt Kurator Peter Kees. "Hier oben gibt es die 'Secret Hymn of Arcadia', das dröhnt einmal in der Stunde wie ein Muezzin-Ruf. Dann steht hier ein alter Bus, das ist der 'Bar-Bus'. Der Traunsteiner Künstler Helmut Mühlbacher wird am Eröffnungstag ab morgens neun Uhr bis abends 21 Uhr im Kreis gehen und lädt Leute ein, mitzugehen. Sie können sich Tütchen nehmen, da sind kleine Kärtchen drin, da kann man drauf schreiben, was für einen Arkadien bedeutet."

Schnaps im Eingangsbereich

Peter Kees, 53 Jahre, Künstler, Literat, Filmemacher, Journalist. Er stellt sich vor als "arkadischer Botschafter" der Dependancen in Havanna, Weimar, Rostock Leipzig, Berlin oder Vilnius. Gleich im Eingangsbereich der alten Brennerei steht ein Schreibtisch mit litauischen Wimpeln, einer Flasche Schnaps und Visitenkarten. Dahinter, in leichter Schräglage, in Großbuchstaben: Die arkadische Verfassung. "In Vilnius", so Peter Kees, "hat sich vor einigen Jahren im Stadtteil Uschupis – das heißt eigentlich 'hinter dem Fluß' – eine Künstlergruppe gegründet. Man kann sich einbürgern lassen und kriegt einen Schnaps. Sie wollen die Idee einer alternativen Lebensform in die Welt hineintragen."

Was zunächst etwas verstiegen oder schräg anmuten könnte, hat eine lange Tradition, auf die Peter Kees mit dem Festival nachdrücklich verweisen möchte: Das große A wie Anfang, Alpha, Alternative, Architektur, Arkadien schmückt denn auch beinahe prophetisch das Plakat. Aber: Wie kommt man da überhaupt hin? Klar, mit der S-Bahn, gleich gegenüber der Endstation. Ob der Weg nach Arkadien tatsächlich ins Paradies führt, ist fraglich, denn auch, wenn Orte das Paradies schon im Namen führen wie das kalifornische "Paradise", können sie die Hölle sein oder besser "Paradise abgebrannt", wie etwa die Kaltnadelradierung von Christiane Wartenberg veranschaulicht. Idyllische Interieurs, traumhafte bzw. traumatische Behausungen, Not-Zelte, Survival-Biwaks, transfunktionale Werkzeuge wie überdimensionierte Tischtennisschläger aus Porzellan oder Gummi fordern in Mitmach-Installationen auf zu neuem, ungewöhnlichen, fantasievollen Umgang und stellen sämtlich die Frage nach dem "Anderen", der Alternative.

Arkadien von der Antike bis zum Monte Verità

"Arkadien ist erstmal in der antiken Literatur zu Hause", sagt Peter Kees: "Auf dem Peloponnes gibt es einen Gebirgszug gleichen Namens und dort hinein haben die antiken Dichter ein ideales Dasein projiziert. Dann hat Vergil als römischer Staatsdichter die politische Idee Europas formuliert. Die arkadische Literatur durchzieht die gesamte europäische Kulturgeschichte, geht dann über in die bildende Kunst – so entsteht das arkadische Tafelbild – von dort aus in die Landschaftsarchitektur. Die englischen Gärten sind ohne Arkadien nicht denkbar, und der erste Versuch, das auch zu leben, findet sich im Tessin, am Monte Verità, der ersten Aussteigerkommune."

Nicht nur Bilder, Video- und Material-Installationen zu diesem an- und aufregenden Thema bietet der beinahe vierwöchige Festival-Marathon, sondern auch Performances, Konzerte, Workshops und Debatten mit Neurologen, Psychologen, Soziologen, Architekten. Dazu eine Kleider-Tauschbörse, ein Repair-Café und ein Kinderparlament. Schließlich – und das dürfte der Aufreger schlechthin sein – die Uraufführung eines Theaterstücks von Herbert Achternbusch: "Arkadia". Und womöglich kommt der Meister höchstpersönlich nach Arkadien/ Ebersberg, und zwar am 9. März, kurz vor Tor-Schluss.