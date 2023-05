Ari Asters neuer Film "Beau Is Afraid": Unendliches Chaos

Der Mann muss ein Mutterproblem haben. Nicht nur der vor der Kamera, sondern auch der dahinter. Ari Aster schickt Joaquin Phoenix auf eine Mama-Achterbahnfahrt, hinein in einen hysterisch-surrealen Alptraum, wie man das im Kino so noch nicht gesehen hat. Der Regisseur bastelt schon länger an dem autobiographisch inspirierten Stoff – nämlich seit rund 15 Jahren. Bisher gab es nur den Kurzfilm mit dem Titel "Beau".

Aus dem Ruder gelaufener Elternbesuch

Eigentlich will Beau seine Mutter besuchen, aber dann geht alles schief. Vor der Mietwohnung des schüchternen Mittfünfzigers mit dem schönen Namen lauert in dem höchst prekären Viertel, in dem er lebt, eine verkommene Meute, die sofort ins Haus eindringt, wenn man es verpasst, die Tür schnell zu schließen. Dann wird Beau vor seinem Haus von einem Lieferwagen angefahren – und die Frau, die am Steuer sitzt, nimmt ihn einfach mit zu sich nach Hause, als Ersatz für den eigenen Sohn, der im Krieg gefallen ist. Beau träumt nachts von seiner eigenen Mutter. Der Film erzeugt einen grotesken Mutter-Alpdruck, tut dies aber ganz subtil. Die Kamera bewegt sich aufreizend langsam, die Farben sind oft gedämpft oder tendieren zum Monochromen, die Dialoge winden sich raffiniert in Wiederholungsschleifen. Beau weiß bald selbst nicht mehr, ob er sich in der Wirklichkeit oder in einem Traum befindet. Den Zuschauern geht es nicht anders.

Mal banal, mal berauschend

Für Paranoia und Neurosen findet Ari Aster Bilder, auf die man erst einmal kommen muss: Als Beau in der Badewanne liegt, um sich zu entspannen, entdeckt er über sich plötzlich einen Mann, der sich an der Decke wie ein Felskletterer zwischen zwei Vorsprüngen festspreizt. Aber dann springt dem eine Spinne ins Gesicht. Oder Beau besteigt ein kleines Boot mit einem Außenborder und tuckert hinein in eine dunkle Grotte, die ausschaut, als wäre sie einem "Toteninsel"-Gemälde von Arnold-Böcklin entnommen.

Ari Aster überspannt den irrwitzig ausstattungsreichen Bogen bisweilen. Das Chaos will nie enden. Drei Stunden hätte der Film vielleicht nicht lang sein müssen. Manchmal ist er in seinen beeindruckend psychotischen Szenerien auch zu selbstgefällig. Dann wieder arg banal ohne jede Sinnhaftigkeit. Doch der Regisseur findet immer wieder zurück zu den Momenten, die eben so berauschend anders sind als all das, was sonst im Kino so zu erleben ist. Also geht der Zuschauer einen Kompromiss ein: Ja, ich will diese Geisterbahn-Odyssee unbedingt bis zum Ende miterleben und muss neben allen knallenden Feuerwerksmomenten eines faszinierenden Kinos auch die dramaturgischen Rohrkrepierer ertragen, die es gibt. Das Eine ist offenbar ohne das Andere nicht möglich. Für den Kinobesuch von "Beau Is Afraid" spricht auch der grandiose Hauptdarsteller Joaquin Phoenix, der das Muttersöhnchen begnadet hilflos spielt. Ach ja – Beau trifft seine Mutter am Ende, aber alles ist ganz anders als erwartet.