Corona und die neue Sehnsucht nach dem Landleben

Viele junge Leute auf dem Land zieht es nach der Schule erst mal in ein anderes Land oder in eine Großstadt. Auch Melanie Kaufmann arbeitete in einem Krankenhaus in Ghana und war in Brasilien. Für die Ausbildung und das anschließende Medizinstudium ging sie dann nach München. Dort arbeitet die gelernte Krankenpflegerin, die in einem kleinen Dorf im Bayerischen Wald aufgewachsen ist, seit 23 Jahren.

Zum Studium in die Stadt

"Ich habe mich damals bewusst für die Ausbildung in der Stadt entschieden, weil ich das als Möglichkeit und Chance gesehen habe, die Ausbildung in so einem großen Haus, in der Uniklinik machen zu dürfen. Gerade im Hinblick auf ein mögliches Medizinstudium. Und ich war neugierig, in einer Großstadt zu leben," erzählt die 33-Jährige. Mittlerweile studiert sie Medizin. In München.

Ihre Heimat, Kirchberg im Bayerischen Wald, hat Melanie Kaufmann nie wirklich losgelassen und Corona hat ihr mit digitalen Vorlesungen an der Uni sogar einen Gefallen getan. "Die Zeit daheim habe ich schon auch ein bisschen genossen, weil ich das Pendeln nicht hatte, und daheim bei den Freunden, in meiner sozialen Umgebung sein konnte."

Soziales Umfeld: Familie, Freunde und Pfarrgemeinde

Zum sozialen Umfeld der 33-Jährigen gehört auch die Pfarrgemeinde in Kirchberg. Mit Anfang 20 wurde Melanie Kaufmann zur Pfarrgemeinderatsvorsitzenden gewählt und hat das Gremium umgekrempelt - wissen altgediente Pfarrgemeinderäte wie Hartmut Wittenzellner: "Es ist anders geworden, digitaler und strukturierter." Die Pfarrgemeinderatsmitglieder machen sich Gedanken, wie ihre Kirchengemeinde für alle Generationen attraktiv sein kann - für jung und alt. Und auch in der Pfarrgemeinde hat Corona dafür gesorgt, dass neue Ideen und Projekte umgesetzt worden sind.

"Landleben hat an Beliebtheit zugelegt"

Corona, Homeoffice und der Wunsch nach mehr Platz sorgen vor allem dafür, dass junge Familien der Stadt den Rücken kehren. Die Menschen auf dem Land, die weit ab vom Schuss sind, waren im Corona-Lockdown plötzlich im Vorteil, und die Stadtbevölkerung sehnte sich nach Natur und Freiheit. "Das gibt vielen auf dem Land mehr Selbstbewusstsein, denn das Landleben hat an Beliebtheit zugelegt. Zusammen mit dem ifo-Institut hat Jan-Carl Mehles herausgefunden, dass seit Corona mehr Menschen zurück aufs Land wollen.

Auch Melanie Kaufmann kehrt nach ihrem Medizinstudium bald wieder nach Hause zurück. Auch weil ihr Glaube an der Heimatkirche hängt. "Das ist meine Heimatkirche, da bin ich getauft worden, da hab ich meine Erstkommunion erleben dürfen, da hab ich schon viele Stationen in meinem Leben erlebt, hab das Ministrieren angefangen in der dritten Klasse, bin Oberministrantin geworden. Ich verbinde vieles mit dieser Pfarrkirche."