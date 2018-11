ARD-Serie "Lindenstraße" wird eingestellt

Die ARD hat das Aus der Fernsehserie "Lindenstraße" für 2020 beschlossen. Die Kultserie läuft seit dem 8. Dezember 1985 jede Woche sonntags im Ersten Deutschen Fernsehen. 2005 war die 1000ste Folge erreicht.

"Die 'Lindenstraße' sei eine Ikone im deutschen Fernsehen. Doch wir müssen nüchtern und mit Bedauern feststellen: Das Zuschauerinteresse und unsere unvermeidbaren Sparzwänge sind nicht vereinbar mit den Produktionskosten für eine solch hochwertige Serie." Volker Herres, Programmdirektor Erstes Deutsches Fernsehen

Opfer des Sparzwangs bei der ARD

Hunderte Schauspieler und Zehntausende Komparsen waren bisher in der "Lindenstraße" zu sehen. Die Außenkulisse der "Lindenstraße" ist 150 Meter lang und befindet sich auf dem WDR-Gelände in Köln-Bocklemünd. Für die Dreharbeiten stehen ständig 100.000 Requisiten zur Verfügung.

"So sehr der Abschied auch schmerzt, können doch alle Beteiligten sehr stolz sein, denn sie haben mit der 'Lindenstraße' geschafft, was keiner anderen deutschen Serie gelungen ist: über Generationen hinweg mitten aus dem Alltag der Menschen heraus große gesellschaftliche und politische Themen abzubilden." Jörg Schönenborn, WDR-Fernsehdirektor

Vorbild für "Lindenstraße" aus Bayern

Erfunden hat die Kultserie Hans W. Geißendörfer, dessen Firma GFF die "Lindenstraße" produziert. Vorlage waren für ihn unter anderem seine Kindheitserinnerungen an ein Mehrfamilienhaus in Neustadt an der Aisch.

Die "Lindenstraße" erzählt seit 35 jahren Schicksale und Geschichten des bundesrepublikanischen und gesamtdeutschen Lebens. Sie spiegelt mit ihrer Figurenkonstellation realitätsnah die Vielfalt des gesell-schaftlichen Lebens und deren Entwicklung wider. So gab es in der Sendung immer wieder Themen wie Rechtsextremismus, Wehrdienstverweigerung, Cannabis als Medikament, aktive Sterbehilfe oder Moscheen in Deutschland.

Küssende Männer und eine Vergewaltigung

Dabei hat die Serie immer wieder auch provoziert und so Diskussionen angeregt oder für Aufregung gesorgt: Als sich zum Beispiel zwei Männer küssten, eine Protagonistin ihren Ex-Freund vergewaltigte, um ein Kind von ihm zu bekommen, oder als 1988 der Politiker Peter Gauweiler in der Sendung als "Faschist" bezeichnet wurde, weil er zuvor gefordert hatte, das Bundesseuchengesetz auf AIDS-Kranke anzuwenden. Er verklagte die Schauspielerin sogar, sie wurde in dem folgenden Gerichtsverfahren jedoch freigesprochen.