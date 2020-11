ARD-Film "Gott": Publikum mit großer Mehrheit für Sterbehilfe

Die Medizin-Ethikerin Bettina Schöne-Seifert aus Münster sagte in "Hart aber fair": "Die Mehrzahl sind Patienten, die an Krankheiten leiden, die das Ende nicht erleiden wollen. Ich finde es vollkommen richtig, dass die Selbstbestimmung das letzte Wort hat. Ich glaube, dass die Ansicht, dass jeder Suizid ein kleiner Skandal ist, sich immer wieder in die Debatte mischt, und dafür gibt es keinen Grund." Wenn man bedenke, was die Alternative sei, nämlich den Sterbewilligen in ein Leben zu zwingen, das er nicht mehr leben möchte oder ihn in einen "Brutal-Suizid" zu treiben, dann sei es richtig, seine "Freiheit zu akzeptieren".

Plakate vor Seniorenheimen?

Für Schöne-Seifert ist die Rechtslage durch Karlsruhe "klarer und deutlicher geworden", zumal es dadurch möglich sei, jetzt öffentlich über Sterbehilfe zu diskutieren und sich "nicht mehr von Kirche und Ärzten sagen zu lassen, wo es lang" gehe.

Dagegen sprach die Ärztin Susanne Johna vom Marburger Bund von einem unerwarteten "Paukenschlag" des Bundesverfassungsgerichts. Jetzt sei es grundsätzlich sogar denkbar, vor einem Seniorenheim ein "großes Plakat aufzuhängen und zu sagen, wir werben für den assistierten Suizid". Die Ärzte wollten die Patienten "auf keinen Fall alleine lassen": "Wir wollen zunächst mal für Gespräche da sein." Die Patienten seien "nicht immer so glasklar", wie im Film gezeigt: "Sie sagen, ich will nicht mehr leben, meinen aber, ich will so nicht mehr leben." Johna hält es für einen "Widerspruch", dass Ärzte, die dafür da seien, Leben zu erhalten, nun "als erste Ansprechpartner" sein sollten, um Sterbehilfe zu leisten. Nur, weil sie eine selbstbestimmte Entscheidung gutheiße, müsse sie deshalb noch nicht "Beihilfe" leisten.