Architekturpreis: David Chipperfield erhält den Pritzker Preis

Der Brite David Chipperfield erhält den diesjährigen Pritzker-Preis für Architektur. Kaum einer fügt so entschieden und zurückhaltend neue Bauten in einen historischen Bestand ein wie der berühmte Brite. Auf der Berliner Museumsinsel überzeugt er mit dem Wiederaufbau des Neuen Museums, seine gelungene Grundinstandsetzung der Neuen Nationalgalerie von Mies van der Rohe fand großes Lob bei allen Kollegen und Kolleginnen weltweit. 2021 wurde sein Erweiterungsbau des Kunsthauses Zürich fertiggestellt. In diesem Jahr erhielt er den Zuschlag für den Umbau des Nationalmuseums in Athen.

Kreativ und Ehrfurcht vor der Geschichte

"Subtil und doch kraftvoll, gedämpft und doch elegant, ist er ein produktiver Architekt, der radikal in seiner Zurückhaltung ist und seine Ehrfurcht vor Geschichte und Kultur demonstriert", teilte die Jury am Dienstag mit. Chipperfield zeigte sich sehr gerührt: "Ich bin so überwältigt, diese außergewöhnliche Ehre zu erhalten und mit den früheren Empfängern verbunden zu sein, die alle so viel Inspiration für den Beruf gegeben haben".