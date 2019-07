Helfen Tiny Houses, wenn bezahlbarer Wohnraum knapp ist?

Wie wohnen Sie eigentlich selber?

Relativ klein. Ich bin mit meiner Frau und unseren beiden Kindern in einer Zweizimmerwohnung in Kreuzberg, zwischen Rathaus und dem "Tutti Frutti", Berlins ältestem Puff. Das sind 55 Quadratmeter, was natürlich zu klein für eine vierköpfige Familie wäre – wenn wir uns 24 Stunden darin aufhalten würden. Aber wir sind ja in Berlin und sind ständig im Café, in den Museen, auf den Spielplätzen, im Schwimmbad. Wir sind eigentlich immer nur draußen.

Sie haben sich Ihr "Tiny House" also in einer bestehenden Wohnung eingerichtet?

Ich denke, so macht das auch Sinn. Man muss Tiny Houses eher so sehen wie ein Instrument in einem großen Orchester. Die Stadt ist ein Orchester und spielt verschiedene Symphonien. Es wäre sehr naiv zu glauben, dass ein einziges Instrument dazu reicht. Da braucht es schon die erste Geige, die Bläser, den Bass und so eine ganz kleine Piccolo-Flöte. Manchen würde es gar nicht auffallen, wenn die fehlt, aber mir würde es sofort auffallen, wenn diese kleinen wichtigen Instrumente nicht mit spielen.