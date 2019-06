Eintauchen in Räume, sprechen mit Architekten und Stadtplanern

Autobahnmeisterei, Eissportanlage, Seniorenwohnheim, Kantinen, Kitas, Kaffeeröstereien oder auch Kirchen sind zu besichtigen, wie das neue Pfarrzentrum St. Josef in Holzkirchen vom Architekten Eberhard Wimmer, in ungewöhnlicher Form: "Es ist die Eigenart des Kegels, dass er von außen sehr bescheiden wirkt, und man hat keine Ahnung, wie groß der Raum ist, und merkt dann plötzlich, das ist ein enormer Raum, der steigt an bis auf 22 Meter", sagt Wimmer.

In Räume eintauchen, über Fragen des Bauens und des Wohnens in Dialog treten mit Bauherren, Architekten, Stadtplanern – auch des sozial geförderten städtischen Wohnungsbaus, wie er in St. Johannis in Nürnberg zu besichtigen ist. Hier haben Blauwerk Architekten einen Wettbewerb gewonnen mit einem markanten großen Wohnkomplex, der gut 74 – teils geförderte – Wohnungen, eine Kita und einen Seniorentreffpunkt beherbergt. "Für uns ist es eigentlich eine spezielle Aufgabe geworden, weil wir die gesellschaftliche Relevanz von preisgedämpftem, kostengünstigerem Wohnungsbau als viel bedeutender erachten als den Run auf die teuerste Wohnung in der Stadt zu generieren."

Gebäude in Schale geworfen

Architektur ist mehr als nur leblos übereinander gestapelter Raum: Das Architekturbüro Hild und K verschafft seinen Gebäuden gern einen Auftritt, wie im neuen Wohn- und Büroquartier Schwabinger Tor in München. Dessen ornamentales Äußeres beschreibt Architekt Matthias Haber mit schwärmenden Worten: "Wir würden die Fassade wie einen Brokatstoff beschreiben, da gibt's dunkle und helle Stellen, die sich wie ein Gobelin über das Haus drüberlegen."

Am 29. und 30 Juni öffnen sich 244 Türen bei den Architektouren 2019