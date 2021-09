Architektonisches Juwel: Die Synagoge in der Reichenbachstraße

Seit dem Umzug der Israelitischen Kultusgemeinde an den Münchener Jakobsplatz stand die Synagoge in der Reichenbachstraße leer. Irgendwann wollte Rachel Salamander es nicht mehr hinnehmen, wie sich der Zustand des Gebäudes immer mehr verschlechterte. Denn diese Synagoge war einmal etwas ganz Besonderes. Nach Plänen des Architekten Gustav Meyerstein wurde sie 1931 feierlich eingeweiht. Mit 330 Männerbetstühlen und 220 Frauenbetstühlen. Ein architektonisches Juwel im damaligen modernen Baustil, der neuen Sachlichkeit.

Eine der weltweit wenigen Bauhaus-Synagogen

"Es ist eine der weltweit wenigen Bauhaus-Synagogen oder im Stil der neuen Sachlichkeit. Vor unseren Augen zerfällt eine der schönsten Synagogen, die es gibt, wir können da nicht tatenlos zusehen." Rachel Salamander

Die Synagoge unterscheidet sich nicht nur baulich von den anderen damaligen Synagogen Münchens. In der großen Hauptsynagoge in der Herzog-Max-Straße ist der Ritus, wie in den meisten deutschen Synagogen jener Zeit, liberal, in der Synagoge in der Herzog-Rudolf-Straße orthodox. Doch Anfang des 20. Jahrhunderts suchen immer mehr Juden aus Osteuropa Zuflucht vor Antisemitismus und Pogromen. Sie sind orthodox, sprechen jiddisch, wollen in ihrem Kulturkreis bleiben. Die Synagoge in der Reichenbachstraße wird zu ihrer religiösen Heimat.

In der Pogromnacht 1938 wird auch in dieser Synagoge Feuer gelegt. Doch da der Bau an Wohnhäuser grenzt, greift die Feuerwehr ein: Das Gebäude bleibt erhalten, auch wenn innen alles zerstört wird.

Nach der Wiederbegründung der Israelitischen Kultusgemeinde nach dem Zweiten Weltkrieg wird die Synagoge in der Reichenbachstraße hergerichtet und 1947 zur Hauptsynagoge der Gemeinde.

"Die Menschen, die hier gebetet haben, das waren die Überlebenden des Holocaust, und es war sehr traurig an den Feiertagen, es gibt ja dieses jüdische Totengebet, das an einer bestimmten Stelle des Gottesdienstes gesprochen wird, und das war für mich immer sehr erschütternd, weil eigentlich das ganze Bethaus geweint hat. Man hat in diesen Momenten immer gemerkt, wie traumatisiert und verletzt diese Menschen zurück in den Alltag gekommen sind." Rachel Salamander

Verein setzt sich für Wiederaufbau der Synagoge ein

2006 zieht die Israelitische Kultusgemeinde in die neuen Gebäude am Jakobsplatz um. Seitdem steht die Synagoge in der Reichenbachstraße leer – und gerät in Vergessenheit. Bis Rachel Salamander 2013 den Verein zum Wiederaufbau der Synagoge gründet. Er möchte die Synagoge in ihren originären Zustand zurückversetzen.

"Wir konnten durch das Abtragen von Farbschichten die ursprüngliche Farbe sehen, wie es damals auch beschrieben war. Das war dieses Hellblau und durch das Glas an den Decken, das gelblich war, ergab sich dann dieser Türkiston. Durch das Licht wurde der ganze Raum in Türkis getaucht." Ron Jakubowicz, Mitgründer Synagoge Reichenbachstraße e.V.

Doch nicht nur das: Das alte Haus soll neu belebt werden. Mit Unterricht für Schulklassen, Kantorengesängen und kulturellen Veranstaltungen soll hier ein Platz für Kultur und Begegnung entstehen.

Auch in der alten Synagoge am Berliner Fraenkelufer kehrt neues Leben ein. 1913 errichtet, hat sie Krieg und Nazizeit schwer beschädigt überstanden, nur ein Seitentrakt ist erhalten geblieben. Um einen Wiederaufbau kümmerte sich lange niemand. Doch seit ein paar Jahren setzen sich der Israeli Dekel Peretz und seine deutsche Frau Nina massiv für einen Wiederaufbau des alten Gebäudes ein. Denn eine junge Gemeinschaft in "Kreuzkölln", dem Übergang von Kreuzberg zu Neukölln, findet hier einen Platz, an dem sie sich trifft, gemeinsam betet, Lernnächte veranstaltet und vieles mehr. "Es ist eine Grassroot-Gemeinde, in der sich jeder engagiert", sagt Nina Peretz über die Gemeinschaft, in der sich junge israelische Familien genauso finden wie Vertreter von "Keshet", einer queeren Organisation. Mit einem Café, Ausstellungen und Veranstaltungen wollen sie die wiederaufgebaute Synagoge auch für die nichtjüdische Welt einladend öffnen.