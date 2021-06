Architekt Gottfried Böhm gestorben

Böhm schuf mehr als 50 Sakral-Bauten

Böhm wurde am 23. Januar 1920 in Offenbach am Main als Sohn eines Architekten geboren. Nicht nur sein Vater war Architekt, auch seine Ehefrau und seine drei Söhne sind ebenfalls Architekten.

Gottfried Böhms erstes eigenes Bauwerk war die Kapelle "Madonna in den Trümmern", die Ende der Vierzigerjahre in der Ruine der Kölner Pfarrkirche Sankt Kolumba errichtet wurde. Nach dem Zweiten Weltkrieg waren viele Gotteshäuser in Deutschland zerstört, gleichzeitig wuchs die Mitgliederzahl der beiden großen Kirchen stark und Geld war bald vorhanden. Gottfried Böhm schuf mehr als 50 sakrale Bauten. Darunter sind aber nicht nur wuchtige Bauwerke wie den Pilgerdom in Neviges, sondern auch leichte, helle Räume wie die Klosterkirche Zu Unserer Lieben Frau in Oberhausen.

Der bedeutendste Profanbau Böhms ist das Rathaus von Bensberg bei Köln. Auch das gleicht einem Betonberg, den Böhm auf die Reste einer mittelalterlichen Burganlage baute. Die Verbindung der mittelalterlichen Burgmauern mit den Betonfassaden erzeugt einen krassen Bruch und hat etwas Bizarres. Das Gebäude wurde auch spöttisch "Beamtenbunker" oder "Bensberger Akropolis" genannt.

Gewagte Statik, wuchtige Beton-Gebirge, bizarre Brüche

Experten, die in seinen wuchtigen Betonbauten eine brutalistische Architektur sehen, widersprach Böhm. Er wolle doch nicht als brutaler Mensch gelten, sagte er im Interview der KNA zu seinem 100. Geburtstag. "Nur weil ich Beton verwende? Sind Kirchen in Granit dann auch brutalistisch?" Ihm gehe es darum, dass seine Bauten "innen drin und auch außen Wärme ausstrahlen".

(Mit dpa-Material.)