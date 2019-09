Arbeitgeber Kirche: Wandertage für Mitarbeiter gegen Burnout

Work-Life-Balance, dieses Stichwort meint einen gesunden Ausgleich zwischen Arbeit und Freizeit. Also sich in der Freizeit von der Arbeit erholen. Noch besser ist es, sagen jetzt Wissenschaftler, wenn die Arbeit gleich so angelegt ist, dass die Mitarbeiter in der Arbeit selbst mit sich im Einklang sind. So dass sie Erholung nicht komplett in der Freizeit suchen müssen.

Wanderwochen im firmeneigenen Hotel im Allgäu

Im Idealfall unterstützt auch das Unternehmen die Mitarbeiter mit Angeboten. So wie das Diakoniewerk Martha-Maria, das zur evangelisch-methodistischen Kirche gehört. Das Sozialunternehmen kümmert sich besonders um die Gesundheit seiner Mitarbeiter. Zum Beispiel mit Wanderwochen im firmeneigenen Hotel in Hohenschwangau im Allgäu.

Diese Art der Fortbildung, drei dienstfreie Tage zum gezielten Abstandnehmen, bietet das christliche Unternehmen Martha-Maria seinen Mitarbeitern aus gutem Grund an.

"Man muss sagen, die Leute sind kränker geworden, und die größten Herausforderungen sind eigentlich die psychosomatischen Krankheiten. Zum Beispiel, wenn Panikattacken kommen, die dann abends oder nachts besprochen werden müssen." Brigitte Wälde, Krankenschwester

Drei Tage dienstfrei für eine Auszeit

Um gut für ihre Patienten zu sorgen, muss sie auch auf sich selbst achten, und immer wieder ihre Kräfte sammeln, sagt Krankenschwester Brigitte Wälde. Das gelingt ihr am besten in der Natur. Für eine Auszeit zahlt das christliche Unternehmen Martha-Maria seinen Mitarbeitern jedes Jahr drei Tage dienstfrei, zum Beispiel im firmeneigenen Hotel.

"Ein Unternehmen ist gut beraten, wenn es nicht nur fachliche Fortbildungen macht, wie beispielsweise Datenschutzschulungen, sondern auch Auszeiten anbietet für die Mitarbeiter. Dass sie zur Ruhe kommen und aus der Distanz ihre Arbeit und ihr Leben anschauen können, das ist sehr gut investiertes Fortbildungsmanagement." Dennis Cramer, Geschäftsführer Martha-Maria-Hotel Hohenschwangau

Rund 4.300 Mitarbeiter sind beim Diakonie-Werk beschäftigt, in Kliniken, Kindergärten, Schulen, Heimen, Hotels, alle unter dem Leitbild Martha-Maria. Helfen und Hören gehören zusammen - wie bei den Schwestern Martha und Maria aus der Bibel, den Leitfiguren des Diakonie-Werks. Als Jesus zu Besuch kommt, bereitet Martha für ihn das Essen – während Maria Jesus einfach nur zuhört, zur Ruhe kommt. Die eine rackert sich ab – die andere nimmt sich Zeit für Begegnungen. Beides ist wertvoll.

Gesundheitsangebote motivieren Mitarbeiter

Für das Unternehmen selbst bedeuten solche Angebote zunächst hohe Kosten, mittelfristig stärken sie aber die Zufriedenheit der Mitarbeiter: "Sie spüren, dass Martha-Maria etwas für sie tut, und dass sie als Mensch wahrgenommen werden", erklärt Dennis Cramer, Geschäftsführer des Hotels Martha-Maria in Hohenschwangau.

Diese Zufriedenheit zahlt sich langfristig aus. Außerdem geht es um weit mehr als um Gesundheit: Bei den Kursen lernen sich die Mitarbeiter untereinander kennen, neue Netzwerke entstehen über unterschiedliche Ebenen hinweg. So wächst das Verständnis für andere Tätigkeiten innerhalb des Unternehmens. Und Arbeit gelingt leichter.

