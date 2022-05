"Arbeiterkind" an der Uni: Gehöre ich hier her?

Von der Blaskapelle zur Erstsemesterparty, vom Land in die Großstadt. "Als ich nach München gekommen bin, hatte ich erst einmal mindestens Respekt, wenn nicht Angst", erinnert sich Florian Brunner, der ursprünglich aus Neuötting stammt. Er und sein Bruder haben Neuland betreten, sie sind die ersten in ihrer Familie mit Abitur – so genannte Bildungsaufsteiger.

"Bei uns daheim war München die viel zu große Stadt, in der man untergeht", sagt Brunner. Und viel zu groß erschien ihm anfangs auch die Universität, der riesige Bau mit unzähligen Räumen und Studierenden. "Ich habe relativ schnell gemerkt, dass sich viele der anderen total schnell vernetzt haben, sie sind aufeinander zugegangen, waren richtig enthusiastisch und überschwänglich."

Soziales Kapital: Ist mein Weg vorgegeben?

Für ihn wirkte diese Selbstverständlichkeit im Umgang miteinander eher seltsam. "Ich hab mir gedacht, das gibt es doch nicht, warum reden die sofort miteinander, die kennen sich doch nicht?" Vielleicht war es das, was die Soziologen Pierre Bourdieu und Norbert Elias als "Habitus" bezeichnen, ein Verhalten und Auftreten, das anderen vermittelt: Ich gehöre dazu.

Akademikerkinder bekommen dieses Verhalten durch ihre Eltern in die Wiege gelegt, während Kinder aus anderen Bildungsschichten ein anderes Verhalten erlernen. Dieses sogenannte "soziale Kapital" wird ergänzt durch die Vorbildfunktion der Eltern. Sie zeigen mit ihrer Bildung und ihrem Beruf dem Nachwuchs, was möglich ist.

Akademikerkinder gehen eher an die Uni

Trotz vermeintlicher Chancengleichheit in Zeiten, in denen das Studieren nicht mehr vom Geld oder mangelnder Mobilität abhängt, starten 75 von 100 Kindern aus Akademikerfamilien ein Studium. Bei Nicht-Akademikerfamilien sind es nur 21. Florian Brunner will aus dieser Tradition ausbrechen und strebt zwei Bachelor-Abschlüsse in Politik und Romanistik an.

In seiner Heimat stößt er mit dieser Entscheidung schon einmal auf Unverständnis. Denn auch die Wahl der Studienfächer hängt bei vielen von ihrer Herkunft ab. "Ein Modell, das bei uns sehr beliebt ist", sagt Brunner, "man geht für ein paar Jahre zum Studieren, aber schon ganz klar mit dem Ziel, schnell wieder zurückzukommen. Dementsprechend studiert man etwas, das man daheim brauchen kann."

Geisteswissenschaften: Was willst Du damit werden?

Als Bauingenieur im lokalen Bauunternehmen einsteigen oder als Agrartechniker auf dem Bauernhof der Familie arbeiten. Mit Politikwissenschaften können viele seiner alten Freunde hingegen nur wenig anfangen und Florian bekommt oft die Prognose zu hören, dass er dann später Taxi fahre.

Dass das nur ein Klischee ist, zeigen zahlreiche Bildungsaufsteiger, wie Josef Brüderl, der heute keineswegs Taxi fährt, sondern als Professor an der Ludwig-Maximilians-Universität einen Lehrstuhl für Soziologie innehat. "Meine Eltern kommen beide vom Bauernhof", berichtet Brüderl, "mein Vater hat immer gesagt, werde Maurer, das ist ein Beruf, den braucht man immer."

An ihm sei ein Handwerker verloren gegangen, bestätigte ihm auch der Meister, bei dem er sich als Jugendlicher auf dem Bau etwas Geld dazuverdient hat.

Wie groß ist das Vertrauen der Eltern?

Bildungsaufstieg scheitert laut Brüderl nicht an den Lehrkräften: Schülerinnen und Schüler würden weitgehend fair benotet. Die Forschung zeige, für den Übertritt haben vor allem die Entscheidungen der Eltern eine große Bedeutung.

Bei einer Übertrittsempfehlung gäbe es in Familien mit niedrigerer Bildung häufiger Eltern, "die sagen, du gehst lieber auf die Realschule und nicht aufs Gymnasium." Das lief bei Florian Brunner anders. Seine Mutter, eine Sekretärin, hat die Ambitionen ihrer Söhne immer unterstützt. "Ich bin sehr stolz auf meine beiden Söhne und glücklich, dass sie es so weit geschafft haben."

Doppelleben zwischen Stadt und Land

Trotz Studium kommt Florian Brunner freitags weiterhin heim nach Neuötting, wo er in der Blaskapelle spielt. Am Anfang kam es ihm vor wie ein Doppelleben. "Ich habe beides gemacht, aber habe das eine beim anderen nicht erwähnt, weil das einfach nicht zusammengepasst hat für mich."

Die Sozialwissenschaftlerin Sandra Siebenhüter, selbst Bildungsaufsteigerin, kann das gut nachvollziehen. "Wenn ich aus einem Akademikerhaushalt komme, bringt mich jeder Schritt, den ich im Studium mache, näher an meine Familie heran. Wenn ich aus einem Arbeiterhaushalt komme, dann entfernen mich diese Schritte von meiner Herkunft und das ist auch ein Schmerz."

Florian Brunners nächster Schritt entfernt ihn richtig weit von seiner Herkunft. Er geht im Herbst an die Oxford-Universität in England – mit Stipendium und seinem ganz besonderen sozialen Kapital. "Es hat auch Vorteile, auf dem Land aufgewachsen zu sein", sagt Brunner, "einen Dialekt zu haben und so auch mit anderen Leuten reden zu können – um das zu lernen, habe ich einige Semester gebraucht."