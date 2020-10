Aravind Adiga schreibt ohne Pathos über das Leben von Illegalen

Dhananjaya Rajaratnam ist Tamile, aus einer Lagune Sri Lankas, wo Meerjungfrauen leben und Fische singen. Aber weil die Familie auf Wohlstand hofft und sein Land vom Bürgerkrieg und vom Tsunami verwüstet ist, geht er nach Australien. Er kommt angeblich als Student, sein Asylantrag wird abgewiesen, er taucht unter als illegaler Migrant. Dhananjaya heißt nun Danny, lebt im Warenlager eines Lebensmittelhändlers und putzt Büros und Klos reicher Australier.

Was ist Asyl – und was Gerechtigkeit?

Viele sind so gestrandet wie Danny. Der Schriftsteller Aravind Adiga hörte solche Biografien vor Jahren schon: "Man stand als Inder oder als Mann dunkler Hautfarbe in Sydney oder Melbourne oder in irgendeiner anderen Stadt Australiens nur fünf Minuten vor dem Bahnhof, und schon kam einer und fragte auf Hindi oder Urdu: 'Bruder, kannst Du mir helfen?' Einer der gegen das Visagesetz verstoßen hatte und illegal dort war." Es sei immer die übliche Geschichte gewesen, erzählt Adiga: "Ich war Student und habe jetzt kein Visum. Kennst Du jemanden, der mir helfen kann?" Und er habe jedes Mal sagen müssen: "So funktioniert Australien nicht. Wenn du das Gesetz verletzt, wird es schwierig, hier ist das nicht eine Frage von Beziehungen und ob man jemanden kennt, der jemanden kennt". Schlechte Nachrichten also für Illegale.

Danny, der kleine braune Putzmann, zuverlässig, ehrlich, witzig, eine "Legende" für seine Kunden, scheint angekommen: mit blonden Strähnchen, fast akzentfrei. Intelligent wie sein Autor, grübelt er über Begriffe wie "Asyl", "Gleichheit", "Gerechtigkeit". Wer auf dem Boot flüchtet, wird anerkannt, wer mit dem Flugzeug kommt, ist illegal. Und ohne Pass keine Steuernummer, keine Wohnung, kein Handy.

Eine homogene Gesellschaft gibt es nicht

Danny kommentiert die Hierarchie der Hautfarben, den Reichtum der Australier, ihren Versuch, eine homogene Gesellschaft zu verteidigen, die es nicht gibt, dafür japanische Brasilianer, indische Australier und die vegane vietnamesische Freundin. Alle legal. Aber auch Illegale wie er halten Australiens Wirtschaft am Laufen. Tausende Malaysier etwa ernten Obst und Gemüse in Australien, während illegale Wanderarbeiter aus Bangladesch in Malaysia arbeiten. Aravind Adiga: "Wanderarbeiter aus Malaysia kommen jedes Jahr und pflücken Obst. Ihre Geschichten faszinieren mich, denn das sind zu Hause Leute aus der Mittelschicht, Journalisten und Architekten. Aber in Australien können sie so viel Geld verdienen, dass sie drei Monate mit Touristen-Visum herkommen. Und in Malaysia sagen sie, sie waren im Urlaub, weil sie sich schämen."