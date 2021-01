Arabischer Frühling: "Es ist eine gescheiterte Revolution"

Es begann in Tunesien und lief wie ein Feuerspur durch die Region: Vor zehn Jahren wurde der Tahrir-Platz in Kairo Schauplatz einer Revolution, deren Name auf die anfängliche Euphorie verweist: Arabischer Frühling. "Der Arabische Frühling war eine Eruption, ein Aufstand gegen Despoten und ein lauter Ruf nach Arbeit und Brot, nach gesellschaftlichen Reformen und mehr sozialer Gerechtigkeit", so schreibt Franz Maget in seinem Buch, das zum 10-jährigen Jahrestag erschienen ist. Franz Maget ist SPD-Spitzenpolitiker in Bayern, aber er war danach eben auch als Berater in Tunesien und Ägypten für das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und als Sozialreferent der Deutschen Botschaften in Tunis und in Kairo tätig.

Barbara Knopf: Herr Maget, von 2016 bis 2018 lebten Sie in Tunis und Kairo, das heißt den Ausbruch des Arabischen Frühlings haben Sie dort vermutlich nicht erlebt, aber Sie schreiben, dass Sie 2005 zum ersten Mal in der Region waren, sie also genauer kennen: Wie haben Sie die Anfänge des Arabischen Frühlings bewertet und empfunden?

Franz Maget: Ich war in der Tat kurz nach der Revolution im Jahr 2011 in Ägypten, in Kairo, und habe dort eine Aufbruchstimmung wahrgenommen, vor allem unter den kritischen jungen Leuten, die den Sturz von Mubarak, dem Langzeitherrscher in Ägypten, gefeiert haben. Auf dem Tahrir-Platz in Kairo wurde getanzt und man hat optimistisch und fröhlich in die Zukunft geblickt. Gleichzeitig wusste man aber schon, dass Ägypten einen ganz schweren Weg vor sich haben wird. Und so ist es dann auch leider gekommen.

Die SZ- Journalistin Sonja Zekri schreibt in einem Gastbeitrag in Ihrem Buch, dass der Arabische Frühling in Ägypten auch die großen kulturellen Unterschiede sichtbar gemacht hat, die man vorher im Land ignoriert hat.

Ich glaube, das ist ein Phänomen, das man auf der ganzen Welt beobachten kann. Diese großen kulturellen, soziokulturellen Unterschiede zwischen Zentren und Peripherie, zwischen Städten und ländlicher Bevölkerung. Das wurde auch in Ägypten, in Kairo plötzlich sichtbar: Dass es auch Oberägypten gibt, dass es sehr religiös gebundene Menschen gibt, die man in so großer Zahl in Kairo noch nie gesehen und wahrgenommen hat. Die waren plötzlich auf den Straßen oder kamen aus den ländlichen Teilen des Landes ins Zentrum des Revolutionsgeschehens. Und da waren viele eben überrascht: Hoppla, das ist ja auch Ägypten und die denken ganz anders.

Was aber wichtig war: Am Anfang, als es losging, haben diese unterschiedlichen Menschen gemeinsam demonstriert gegen den autoritären Herrscher. Da saßen auf dem Tahrir-Platz die bärtigen Salafisten mit Gebetsmalen auf der Stirn neben dem langhaarigen Studenten oder sogar einer Studentin in Jeans und mit offenem Haar. Das war ein neues Erlebnis für beide. Aber relativ schnell haben sich diese Kulturen auch wieder auseinander sortiert. Und man hat eben festgestellt, dass Ägypten ein Land mit enorm großer kultureller Vielfalt ist.