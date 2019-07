Warum Coppola den Film "Apokalypse Now" wieder neu erfunden hat

Vieles an diesem Film ist überwältigend – nach wie vor. Wir erleben eine zeitlose Reise ins finstere Herz des Krieges. Einen psychedelischen Trip, zusammengemischt aus Napalm, Musik von Richard Wagner sowie Jim Morrison – und dazu kommt noch der sich überlagernde Rhythmus von Ventilatoren in stickig feuchtwarmen Hotelzimmern sowie von Hubschrauber-Rotorblättern über dem Urwald.

Die Erfahrung Vietnam als Film

Der Wahnsinn beherrscht dieses Werk nach wie vor, inhaltlich wie ästhetisch. Es ist kein Film über Vietnam, sondern über die Erfahrung Vietnam. „A very personal film“, wie Regisseur Francis Ford Coppola ihn schon 1979 in Cannes nannte, diese 30 Millionen Dollar teure Produktion, die beim Drehen kaum zu bändigen war: zwei Taifune, 140 Kilogramm Schwergewicht Marlon Brando, der eigentliche Hauptdarsteller Martin Sheen mit Herzattacken, dazu die Unwägbarkeiten der vielen Schauplätze im Dschungel, die Hitze, Finanzierungsprobleme und ein 14-jähriger namens Laurence Fishburne, der sich für seine Rolle ein paar Jahre älter gelogen hatte.

Insgesamt drei Jahre Produktionszeit, davon anderthalb Jahre im Schnitt – und offenbar hört es nie auf. Bereits 2001 veröffentlichte Coppola eine neu geschnittene, deutlich längere Fassung mit 203 Minuten statt der ursprünglichen 147, damals unter dem Titel „Apocalypse Now – Redux“. Heute nun kommt der „Final Cut“ mit 183 Minuten einmalig als Event in die deutschen Kinos. Manche Lichtspielhäuser zeigen den Film auch noch in den kommenden Tagen.

Coppolas "Final Cut" ist aufwändig restauriert

Die Geschichte folgt dem von Martin Sheen gespielten Militärpolizisten Captain Willard auf seiner Mission entlang der Kriegsschauplätze Vietnams in Richtung der kambodschanischen Grenze. Sein Ziel ist es, den hochrangigen US-Colonel Kurtz in der Person von Marlon Brando zu liquidieren, einen Mann, der in einer ehemaligen Dschungelstadt einen schrecklichen Kult rund um sich selbst erschaffen hat.

Die um 50 Minuten längere Fassung von „Apokalypse Now“ aus dem Jahr 2001 war dem Regisseur letztlich einfach zu viel des Guten. Also beschloss er, sich noch einmal dranzusetzen und eine Version zu schneiden, mit der er nun rundherum zufrieden ist. Francis Ford Coppola hat Feinheiten justiert und die digitalen Möglichkeiten genutzt, um jetzt einen aufwändig restaurierten Film zeigen zu können.

Der Dschungel spielt mit

Über 300.000 Einzelbilder wurden gereinigt, die Audiospur wurde komplett restauriert und die Dolby Atmos Mischung sorgt für einen neuen, atemberaubend magischen Realismus. Für Coppola ist die neue Version „bizarrer, experimenteller, weniger auf die Action als auf die Innenwelt der Soldaten bezogen“, sagt er. Den vietnamesischen Dschungel hat er zu einem weiteren Hauptdarsteller gemacht – kurz: „Apocalypse Now“ hat man so noch nicht gesehen. Es ist ein neuer Film in einem alten. Eine Kriegsoper, in der Mick Jaggers „Satisfaction“ immer noch über schlammige Flüsse hallt, in der Granaten „purple haze“ heißen und die Doors gleich am Anfang den Abgesang liefern: „This is the end, my only friend.“ Eben nicht! „Apokalypse Now“ hat kein Ende, weil sein Regisseur den Film immer wieder neu erfindet. Die aktuelle Version ist die bisher beste. Vermutlich auch die letzte.