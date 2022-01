Verbrechen gegen die Menschlichkeit? Anzeige gegen Ex-Papst

Der Berliner Jurist Andreas Schulz will den emeritierten Papst Benedikt XVI. und mehrere andere Bischöfe wegen "Verbrechen gegen die Menschlichkeit" anzeigen. Anlass sind neue Recherchen des Bayerischen Rundfunks und des Recherchenetzwerks Correctiv zu Missbrauchsfällen in der Erzdiözese München und Freising.

Ratzinger hatte Versetzung von pädophilem Pfarrer zugestimmt

Es geht um den Fall des pädophilen Pfarrers H. Dieser wurde 1980 aus dem Bistum Essen nach München versetzt. Dort gab es konkrete Vorwürfe gegen den Mann wegen Missbrauchs Minderjähriger. Joseph Ratzinger hatte als damaliger Erzbischof der Versetzung zugestimmt.

Eine kircheninterne Untersuchung, die dem BR vorliegt, legt nah, dass Ratzinger über den Hintergrund von H. informiert war. Benedikt XVI. lässt das durch seinen Privatsekretär Erzbischof Georg Gänswein auf BR-Anfrage bestreiten. Kirchenrechtler Thomas Schüller aus Münster zweifelt an dem Dementi des Ex-Papstes.

H. wurde kurz nach der Aufnahme wieder in der Seelsorge eingesetzt. Es kam zu weiteren Übergriffen. Ein Opfer berichtete erstmals gegenüber Correctiv und dem BR, wie er als Kind von Pfarrer H. in einer oberbayerischen Gemeinde in den 1990er Jahren jahrelang missbraucht wurde.

Anzeige wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit

Bislang stehen Juristinnen und Juristen in solchen Fällen stets vor demselben Problem: Die Verjährungsfrist des deutschen Strafrechts macht es oft unmöglich, die direkten Missbrauchstaten gegen Kinder und Jugendliche zu ahnden. Eine Strafbarkeit von Vorgesetzten der Täter kennt das deutsche Strafrecht nicht.

Daher möchte Schulz, Rechtsanwalt mehrerer Missbrauchsopfer, das Völkerstrafrecht heranziehen. Dort sei "nicht ohne Grund eine Vorgesetzenverantwortlichkeit für Fälle ab dem 1.7.2002 statuiert, was heutzutage einen Paradigmenwechsel in der juristischen Aufarbeitung herbeiführen könnte", so der Jurist gegenüber BR und Correctiv.

"Die Verantwortlichkeit der Bischöfe zeigt sich in diesem Fall so deutlich wie nie zuvor." Rechtsanwalt Andreas Schulz

Eine solche Anzeige gegen die Kirche gab es bisher nicht

Sein Ziel sei ein Völkerstrafrechtsverfahren gegen "alle noch lebenden Verantwortlichen in der klerikalen Befehls- und Verantwortungskette". Ob sein Vorstoß durchkommt, kann der Rechtsanwalt noch nicht absehen. So ein Verfahren gegen die Kirche gab es bisher nicht.

Andere Juristen, wie der Völkerstrafrechtsprofessor Florian Jeßberger von der Humboldt Universität Berlin, dagegen bezweifeln, dass die Kirche unter dieses Gesetz fallen kann: Jeßberger hält die Einordnung dieser Missbrauchsfälle als Völkerrechtsverbrechen gegenüber Correctiv "bei allem Verständnis für die dringende Notwendigkeit der umfassenden Aufklärung der Sachverhalte und der Bestrafung der Verantwortlichen – für schief."

Missbrauchsgutachten kommende Woche

Der Generalbundesanwalt müsste bei einer Anzeige prüfen, ob Ratzinger und weitere Bischöfe angeklagt werden können. Im Fall einer Verurteilung würden dann Haft- oder Bewährungsstrafen drohen.

Am kommenden Donnerstag wird im Erzbistum München und Freising ein von einer unabhängigen Anwaltskanzlei erstelltes Missbrauchsgutachten vorgestellt. An zentraler Stelle wird es dort auch um die Causa Pfarrer H. gehen. Mit dabei: 82 Seiten Stellungnahme von Ex-Papst Benedikt XVI.