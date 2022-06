"Anzeichen für Zusammenbruch": Russlands Reiche auf der Flucht

Schlechte Nachrichten zur Unzeit für Wladimir Putin. Beim International Economic Forum in St. Petersburg, einem wichtigen Branchentreff der russischen Geschäftswelt, will der Präsident mit einer Rede die ökonomischen Perspektiven des Landes aufzeigen. Angesichts der Sanktionen ist es schwer genug, Optimismus zu verbreiten.

Gleichzeitig legte die amerikanische Agentur Henley & Partners eine Studie vor, wonach russische Millionäre zu Tausenden ins Ausland gehen. Weil ihnen im Westen, vor allem an den bisherigen Lieblingszielen USA und Großbritannien, finanzielle Beschränkungen drohen, seien die für sie attraktivsten Länder derzeit die Vereinigten Arabischen Emirate, Singapur, Israel, Malta, Monaco, Mauritius, aber auch die Türkei.

"Sie sind oft die ersten, die das Land verlassen"

Von den geschätzt gut 100.000 russischen Dollar-Millionären tragen sich demnach 15 Prozent mit dem Gedanken, den Wohnsitz ins Ausland zu verlagern, ein Rekordwert. Die Zahl der Superreichen in Russland wird von Henley & Partners auf rund 600 Personen beziffert (Vermögen von über 100 Millionen US-Dollar), darunter 64 Milliardäre, besser bekannt als "Oligarchen".

Experte Andrew Amoils bemerkte dazu, eine solche Massenflucht der Wohlhabenden deute im rückblickenden Vergleich zuverlässig auf den kurz darauf folgenden "Zusammenbruch eines Landes": "Wohlhabende Menschen sind seit einem Jahrzehnt jedes Jahr in stetig steigender Zahl aus Russland ausgewandert, eine frühe Warnung vor den aktuellen Problemen, mit denen das Land konfrontiert ist. Historisch gesehen ging dem Zusammenbruch großer Länder in der Regel eine Beschleunigung der Auswanderung wohlhabender Menschen voraus, die oft die ersten sind, die das Land verlassen, weil sie die Mittel dazu haben."

Regierung kündigt "neue Chancen" für Reiche an

Selbst Kremlsprecher Dmitri Peskow sah sich veranlasst, die Meldung zu kommentieren. Er behauptete, der Regierung lägen keine Hinweise auf eine "Massenflucht" der Millionäre vor: "Wir bemerken diesen Trend nicht. Wir wissen nicht, um welche Art von Unternehmen es sich handelt, wir wissen nicht, auf welcher Grundlage dieses Unternehmen zu solchen Schlussfolgerungen gekommen ist." Peskow kündigte "neue Chancen" anstelle der nicht mehr vorhandenen alten für Wohlhabende an, ohne diese näher zu erläutern.

In den Emiraten am Persischen Golf werden sich nach Angaben von Henley & Partners in diesem Jahr rund 4.000 weitere Dollar-Millionäre ansiedeln, nicht nur aus Russland. Auch Australien (+ 3.500), Singapur (+ 2.800) und Israel (+ 2.500) profitierten von den aktuellen Migrationsströmen der Reichen. Neben Russland müssen dagegen auch China (- 10.000) und Indien (- 8.000) Abwanderungen verkraften. Die Experten verweisen darauf, dass fast alle Nationen, die Wohlhabende anlocken, spezielle Programme für diese Zielgruppe aufgelegt haben, zum Beispiel die Staatsbürgerschaft verleihen ("Goldenes Visum").

"Sie können Russland doch nicht freiwillig eintauschen"

Der russischen Presse ist das teils ätzende Ironie gegen den vermeintlich "heimtückischen Westen" wert, der so viele Millionäre anlockt: "Es ist der Westen, der ständig die Kinder unserer Politiker raubt, um an ihren Eliteuniversitäten zu studieren, und sie dann zwingt, dort zu arbeiten und zu leben. Nun, sie können unser wohlhabendes und wohlgenährtes Land mit seinem einzigartigen Bildungsniveau doch nicht freiwillig gegen den verrottenden Westen mit ihren gefälschten Universitätsratings und den Schwulenparaden eintauschen!" Sogar die Tochter von Außenminister Sergei Lawrow sei in den USA ausgebildet worden.

"Diese Propaganda, die die innenpolitischen Probleme dem Westen, einem fiktiven äußeren Feind, und nicht dem dummen Handeln unserer eigenen Regierung zuschiebt, funktioniert seit der Zarenzeit. Glaubt das noch jemand?" fragt sich Veronika Birma in der kremlkritischen "Obshaya Gazeta". Wenn Russland sich als eine "Supermacht" verstehe, dann seien alle Länder mit deutlich mehr Wirtschaftskraft ja wohl umso mehr "Supermächte", etwa Japan, Südkorea und Indien.

Warnung vor "Weg ins Nirgendwo"

Sergei Tschemesow (69), der Chef von Rostec, einer Fördergesellschaft für Hochtechnologie, sorgte unterdessen mit Äußerungen für Wirbel, wonach es Russland nicht gelingen werde, die ausfallenden Importprodukte künftig selbst herzustellen. Das sei ein "Weg ins Nirgendwo", nicht nur "sinnlos", sondern "einfach unmöglich". Er empfahl, "Nüchternheit" zu beweisen und warnte davor, mit nicht vorhandenen "Erfolgen" hausieren zu gehen.

Russland habe vielmehr viel Arbeit vor sich: "Der Verrat des Westens ist kein Grund, Fenster und Türen zu schließen. Wir sind nicht auf dem gleichen Weg wie die Sanktionsdirigenten, wir haben Partner in anderen Regionen der Welt, die sich heute konsequent und prinzipienfest verhalten", so der Experte, der allerdings nicht verriet, welche Staaten er damit meinte. Solche Prognosen dürften nicht gerade dazu beitragen, die konsumfreudigen Reichen in Russland zu beruhigen.