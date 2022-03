Anwalt: Valery Gergiev hat keine Chance auf Abfindung

Eines steht fest: Die politische Gesinnung eines Arbeitnehmers kann in Deutschland kein Grund für eine fristlose Kündigung sein. Knall auf Fall trennte sich die Stadt München vom Chefdirigenten der Philharmoniker, Valery Gergiev, weil der als Vertrauter und Bewunderer des russischen Präsidenten Wladimir Putin gilt und sich von seinem Gönner nicht distanzieren wollte.

Gergiev schweigt bisher zum Angriff auf die Ukraine, obwohl Oberbürgermeister Dieter Reiter ihn ultimativ zu einer Stellungnahme aufgefordert hatte. Aber ist ein Rauswurf arbeitsrechtlich möglich, nur weil jemand sich weigert, einen Krieg zu verurteilen? Kommt drauf an, wie immer, wenn Juristen das Sagen haben.

"Er ist kein Arbeitnehmer - das ändert die Sache"

Der auf Streitigkeiten in Kunst und Kultur spezialisierte, sehr prominente Anwalt Peter Raue, der eine Kanzlei in Berlin betreibt, verweist gegenüber dem BR darauf, dass der Dirigent überhaupt kein Arbeitnehmer im juristischen Sinne sei: "Ich bin der festen Überzeugung, dass die vertraglichen Beziehungen zwischen Herrn Gergiev und der Stadt München, die ja Vertragspartner ist, nicht das Arbeitsrecht betreffen, sondern das Dienstrecht. Er hat weder das Recht, Leute einzustellen, noch hat er Geschäftszeiten, in denen er arbeiten muss, das ist kein Arbeitnehmer, und das ändert die Sache radikal."

Gergievs Vertrag war bis Sommer 2025 verlängert worden, übrigens in voller Kenntnis seiner politischen Ansichten. Er läuft also noch dreieinhalb Jahre. Zwar ist nicht bekannt, wieviel der Maestro in München verdient, doch anderswo bekommen Star-Dirigenten seines Kalibers zwischen einer und drei Millionen Euro pro Jahr. Die fristlose Kündigung könnte also teuer werden für die Stadt München, die ja auch Ersatzdirigenten bezahlen muss.

"Ich würde ihm abraten, zu klagen"

Doch Peter Raue ist ziemlich sicher, Gergiev wird leer ausehen: "Ich habe in meinem Leben mit vielen, vielen Verträgen, auch im musikalischen Bereich, Verträge von Chefdirigenten zu tun gehabt und wenn es da Streitigkeiten gab, das ging nie vor das Arbeitsgericht, sondern immer vor das sogenannte 'normale' Zivilgericht, in diesem Fall wäre es das Landgericht München, und dort zu klagen, würde ich Herrn Gergiev abraten, denn da wird er scheitern." Er sehe auch "keine Vergleichsmöglichkeiten", so Raue, nach dem Motto "wir zahlen ihm noch zwei Monatsgehälter".