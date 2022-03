Antrittsbesuch des neuen Chefs der Nürnberger Symphoniker

Der 66-jährige Dirigent sei der absolute Wunschkandidat der Symphoniker, sagt der Intendant der Nürnberger Symphoniker, Lucius Hemmer: Bei Jonathan Darlington komme künstlerische Exzellenz und charmante Kommunikationsfähigkeit zusammen. Der Vertrag des Briten bei den Nürnberger Symphonikern läuft für mindestens fünf Jahre.

Dirigent mit internationalem Renommee

Die Nähe zum Publikum zeichne Darlington aus. Gerade nach zwei Jahren Pandemie wollen die Symphoniker jetzt verstärkt auf ihr Publikum zugehen. Der neue Symphonikerchef spricht fünf Sprachen fließend – auch Deutsch.

An fast allen großen Häusern hat Darlington schon gewirkt – darunter die Pariser Oper, die Wiener Philharmoniker oder die Semperoper in Dresden. Zwei Jahrzehnte war der Brite Musikdirektor in Vancouver. Dort baute er ein vielseitiges Repertoire auf von Mozart über Verdi, Puccini und Strauss bis hin zu zeitgenössischer Musik von Tan Dun oder Jake Heggie.

Erstes Konzert mit Darlington am 3. April

Sein Markenzeichen sind perfekt strukturierte Konzertprogramme mit einem roten Faden. Dafür erhielt er schon viele Auszeichnungen wie den Echo Klassik. Jonathan Darlington tritt bei den Nürnberger Symphoniker die Nachfolge von Kahchun Wong an. Sein Vertrag war in beiderseitigem Einvernehmen nach vier Jahren nicht mehr verlängert worden.

Am 3. April gibt Jonathan Darlington sein erstes Konzert in Nürnberg mit dem Titel: "Der normale Wahnsinn" unter anderem mit Musik von Albert Roussel, Peter Maxwell Davies und Richard Strauss.