Anton Wilhelm Amo: deutscher Philosoph afrikanischer Herkunft

Wenn man auf die Essenz von Black Lives Matter schaut, dass schwarze Leben wichtig sind, dann ließe sich sagen, dass Anton Wilhelm Amo ein Vordenker von Black Consciousness ist. Er hat die Rechte der Schwarzen in der Welt beschrieben und die Befreiungsbewegungen vorweggenommen, argumentiert Ndikung.

Vordenker der Menschenrechte

Wer war also dieser Amo, der in sechs Sprachen schrieb - ein missbrauchter Exot, ein vom Schicksal begünstigter intellektueller Popstar, dessen Stern bald wieder sank? Ein Vordenker der Menschenrechte - Opfer oder Wunderkind?

Klar ist, dass der deutsche Früh-Aufklärer Anton Wilhelm Amo ein Vorläufer von Kant und Hegel war, gleichwohl steht er in scharfem Kontrast zu ihnen. Denn die deutschen Meister-Philosophen äußerten sich stellenweise zügellos rassistisch. So schrieb Kant: "Die Menschheit ist in ihrer größten Vollkommenheit in der Rasse der Weißen. Die Neger von Afrika haben von der Natur kein Gefühl, welches über das Läppische stiege."

Die Braunschweiger Ausstellung versucht, sich der immer noch rätselhaften Figur Amo durch Kunst anzunähern und wohl auch die Geschichte schwarzer Identität in Deutschland ein Stück weit zu reparieren. Da gibt es ein fiktives Titelbild mit Wilhelm Anton Amo auf dem Cover des Time-Magazins. Als wäre dies eine späte Genugtuung für einen Denker, der 200 Jahre lang in Vergessenheit geriet, betont die Chefin des Kunstvereins Braunschweig, Jule Gärtner, diese ewige Kette.

Der Westen leugnet den Rassismus, um sich zu entlasten

Im Grunde kämen wir seit mindestens 300 Jahren nicht ohne Rassismus aus, erklärt sie. Das spiegele sich vor allem in der Art, wie man mit Rassismus seit Jahrhunderten umgehe, indem man ihn von sich weghalte oder vollkommen ignoriere. Dadurch entwickelte sich alles nur sehr schleppend, wenn überhaupt weiter.

Amo ging am Ende seines Lebens zurück nach Afrika. Sein weißes, schlichtes Grab liegt an der Küste von Ghana. In dem Ort, wo er geboren wurde, zu Füßen eines portugiesischen Forts.

THE FACULTY OF SENSING - THINKING WITH; THROUGH, AND BY ANTON WILHELM AMO - Noch bis 13. September im Kunstverein Braunschweig.