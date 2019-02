Antje Kunstmann setzt auf große Literatur, Politik und Humor

Glücklicherweise ist die deutsche Verlagswelt mittlerweile reich an Verlegerinnen, denkt man nur an Kerstin Gleba (KiWi), Felicitas von Lovenberg (Piper), Regina Kammerer (btb) und Susanne Schüssler (Wagenbach). Dass das mal anders war und man als Frau in der einst patriarchalen Verlegerwelt ganz schön zu kämpfen hatte, davon kann Antje Kunstmann ein Lied singen. Seit über 40 Jahren leitet sie den Münchner Antje Kunstmann Verlag, im Programm hat sie bedeutende internationale wie auch deutsche Autoren. Für ihr Lebenswerk wird ihr heute der Kulturelle Ehrenpreis der Landeshauptstadt München verliehen. Knut Cordsen hat mit Antje Kunstmann gesprochen.

Knut Cordsen: Frau Kunstmann, ich habe einige Namen von Frauen genannt, die heute so wie Sie einen Verlag führen. Sehen Sie sich da als eine Pionierin und Vorreiterin?

Antje Kunstmann: Objektiv war das vielleicht so. Aber die Verlegerinnen, die Sie gerade genannt haben - es fehlt übrigens noch Claudia Baumhöver von dtv -, die sind ja in ganz anderen Verlagen tätig als ich es bin: in großen Verlagen, die ganz andere Strukturen haben, die zu großen Häusern gehören, um nicht zu sagen: zu Konzernen. Mein Verlag war immer ein anderer: anfangs ein kleiner, mittlerweile ein nicht mehr ganz so kleiner inhabergeführter Verlag. Diese inhabergeführten Verlage waren, als ich angefangen habe, eigentlich der Standard. Heute sind sie es nicht mehr.

Begonnen haben Sie 1976 mit einem dezidiert emanzipatorischen Anliegen, einem Buch zur Geschichte der Frauenarbeit und Frauenbewegung, aber Ihr Anliegen war ja von Anfang an nicht allein ein feministisches, sondern auch ein humoristisches, wenn ich an die Marie-Marcks-Bücher denke, die Sie verlegt haben, aber auch an die Karikaturisten Achim Greser und Heribert Lenz, an Wiglaf Droste, Fritz Eckenga und natürlich an Axel Hacke. Also die Komik war Ihnen von Anfang an auch sehr wichtig, oder?

Das stimmt. Mit dem Buch von Marie Marcks fing alles an. Das war das erste Buch, das ich akquiriert habe. Das kam einfach so, dass ich in der Süddeutschen Zeitung diese Karikaturen von ihr besonders komisch gefunden habe. Und wenn man dann eine solche Autorin als erste in einem Verlegerleben hat, dann bedeutet das was. Dann kommen andere dazu. Dieses erste Buch war ausschlaggebend für diese ganze Reihe „Meister der komischen Kunst“, die sich dann in den Verlag eingeschlichen hat.

Wenn man bei Ihnen im Verlag ist, hat man stets den Eindruck, in einer Familie zu sein. Nun ist das auch tatsächlich teilweise eine Familie, weil Ihr Sohn Moritz längst auch dabei ist, aber auch mit den anderen Mitarbeitern ist das ein sehr enges, vertrauensvolles Miteinander, das ich so nur noch bei Michael Krüger empfunden habe, als der den Hanser Verlag geleitet hat. Sehen Sie sich selbst als mater familias?

Na ja, ich glaube, das würde keiner von meinen Kollegen wollen, dass man so mütterlich mit ihnen umgeht. Aber: Es ist in der Tat so, dass es ein sehr persönliches Verhältnis ist, und das ist, glaube ich, auch etwas ganz Entscheidendes. Das hat was mit Motivation zu tun, das hat natürlich auch was mit der Anzahl der Leute zu tun. Bei Hanser ging es vielleicht gerade noch, aber in dem Moment, in dem das größer wird, geht es nicht mehr. Dann sind irgendwelche Abteilungsleiter da oder frag mich was und es wird deutlich anonymer. Im Umkehrschluss finde ich, dass dieses Persönliche, dass jeder die Autoren kennt, dass jeder sich so engagiert in einer Welt, die immer anonymer wird in ihren Strukturen, gerade für die Bücher und die Autoren immer bedeutender wird. Der Mensch und das Buch haben die ungeteilte Aufmerksamkeit von allen Leuten, die da sind.

Sie haben Tim Parks entdeckt für den deutschen Markt, den Spanier Rafael Chirbes, dann solche großartigen Autoren wie Kristof Magnusson und natürlich Axel Hacke, der auf Sie die Laudatio halten wird. Das sind ja keine Zufallsfunde.

Nein, das sind keine Zufallsfunde. Manchmal geht man einem ganz bestimmten, einzigartigen Ton nach. Bei Axel Hacke war das so. Sein Ton hat mir in der Zeitung so besonders gefallen, der prägte seine Kolumnen und Reportagen. Das ist kein Zufall, dass er mir aufgefallen ist. Der Zufall bestand eher darin, wie wir zusammengekommen sind. Aber generell war es kein Zufall, weil ich ihn ja ausgesucht habe für ein ganz bestimmtes Buch und für eine ganz bestimmte Geschichte. Manchmal ist es Zufall, manchmal ist es gezielte Suche. Es ist immer wieder ein bisschen anders.

Es ist eine blöde Frage, ich stelle sie trotzdem: Was macht eine gute Verlegerin aus?

Wenn ich das wüsste! Das müssten jetzt eigentlich die anderen sagen. Erstens mal muss man interessiert sein, Neugier haben und auch in seiner Zeit aufmerksam leben – vor allem politisch. Das ist wichtig. Und dann ist es so, dass man, wenn man auch alles gut und professionell macht, immer noch dieses Quäntchen Glück dazu braucht.

Sie sprechen die Politik an. Sie haben aktuell zum Beispeil die Protokolle des NSU-Prozesses im Verlagsprogramm oder das wirklich großartige Buch des amerikanischen Publizisten Thomas Frank, „Americanic. Berichte aus einer sinkenden Gesellschaft“, ein Buch über den Niedergang der amerikanischen Politik genauso wie über den Niedergang des amerikanischen Journalismus. Neben dem reichhaltigen belletristischen Programm war die Politik auch immer für Sie sehr wichtig.

Auf jeden Fall. Ich denke, dass man bestimmte gesellschaftliche Fragen durch Bücher am besten vertiefen kann, und darum ist es mir immer gegangen. Ob das Umweltfragen waren oder richtig harte politische Fragen. Die Protokolle des NSU-Prozesses, die mein Sohn übrigens in den Verlag gebracht hat, sind mir deshalb auch ein großes Anliegen gewesen. Mir ist daran gelegen, diese Protokolle in einem Buch haltbar zu machen, weil ich glaube, dass man darin sehr, sehr viel nachlesen kann. Einmal die ganze Geschichte der Wiedervereinigung, und dann natürlich die Geschichte des Rechtsradikalismus, die uns noch lange beschäftigen wird. Das ist leider eine traurige Tatsache, glaube ich.

Sie werden, das ist kein Geheimnis, bald siebzig Jahre alt. Irgendwann wird Ihr Sohn Moritz Ihre Nachfolge antreten und vom Junior-Verleger zum alleinigen Verleger werden. Wenn Sie die Situation damals, als Sie begannen, mit der heutigen vergleichen: Wird er es schwerer oder leichter haben?

Ich glaube, er wird es schwerer haben, weil ich sehr klein angefangen habe. Da wächst man dann hinein. Er kommt in etwas Größeres hinein und muss es stabilisieren. Das ist eine andere Aufgabe. Auf der anderen Seite hat er es auch wieder leichter, weil schon so viel da ist. Es ist beides. Ich glaube, dass die Zeiten für Verlage heute Umbruchzeiten sind. Mein Gefühl sagt mir: Man muss sich eigentlich wieder auf das konzentrieren, was unsere ursprüngliche Aufgabe ist, also die Bücher zu machen, auf die es wirklich ankommt. Davon muss man natürlich auch ökonomisch leben können. Das muss sich irgendwie rechnen. Ich glaube einfach, dass dieses ungezügelte Wachstum, was wir viele Jahre hatten, zurückgeht. Und ich halte das eigentlich auch für gut, muss ich sagen.