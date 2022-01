Antisemitismus-Vorwürfe gegen Kasseler Kunstschau Documenta

Ob das reicht? Mit nur drei dürren Sätzen reagierte die Kassler documenta bisher auf ihrer Homepage auf Antisemitismus-Vorwürfe. Grund für die Debatte: Bei der 15. Ausgabe der wichtigsten Kunstschau der Welt im Juni sollen auch palästinensische Künstler aus Ramallah vertreten sein. Unter ihnen sind arabische Nationalisten und Antisemiten, meint jedenfalls das Kasseler "Bündnis gegen Antisemitismus" auf einem Facebook-Eintrag vom 8. Januar.

Antisemitismus-Vorwurf gegen Künstler

Konkret geht es um eine Gruppe mit dem englischen Titel "The Question of Funding". Sie trifft sich in Ramallah ausgerechnet in einem Zentrum, das nach dem 1953 verstorbenen Schriftsteller und Pädagogen Khalil as-Sakakini benannt ist, der zu Lebzeiten offen mit dem Nationalsozialismus sympathisierte.

Zudem sollen in der Findungskommission der documenta mit dem indischen Regisseur Smart Kanwar und dem Direktor des Van-Abbe-Museums im holländischen Eindhoven, Charles Esche, zwei Personen sein, die mit der israelkritischen "BDS"-Bewegung sympathisieren, behauptet das "Bündnis gegen Antisemitismus". Im Übrigen gebe es auch in der indonesischen Künstlergruppe ruangrupa, die in diesem Jahr die documenta zusammenstellt, BDS-Unterstützer, die für einen Boykott und Sanktionen gegen Israel eintreten.

documenta will sich mit Kritik "intensiv auseinandersetzen"

"Wir sind der Auffassung, dass hier eine deutliche Antwort der Stadt Kassel erfolgen muss", so das "Bündnis gegen Antisemitismus": "Personen, die die BDS-Bewegung unterstützen, haben nichts in den verschiedenen Gremien der documenta zu suchen. Gruppen und Personen, die die BDS-Bewegung und ähnliche Boykott-Initiativen gegen Israel unterstützen, darf kein Platz in einer maßgeblich durch öffentliche Gelder finanzierten Ausstellung gegeben werden."

Die documenta schrieb dazu auf ihrer Homepage, sie "unterstütze in keiner Weise Antisemitismus": Weiter heißt es: "Sie vertritt die Forderung der Freiheit von Kunst und Wissenschaft und unterstützt das Anliegen, Antisemitismus, Rassismus, Rechtsextremismus, gewaltbereitem religiösem Fundamentalismus sowie jeder Art von Diskriminierung entschieden entgegenzutreten. Die documenta fifteen wird sich intensiv mit der Kritik auseinandersetzen."