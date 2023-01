Antisemitismus: Verleihung des Hugo-Ball-Preises wird ausgesetzt

Alle drei Jahre würdigt die Stadt Pirmasens mit dem Hugo-Ball-Preis das Wirken des Schriftstellers und Kriegsgegners Hugo Ball (1886-1927). In die Literaturgeschichte eingegangen ist der in Pirmasens geborene Künstler als Mitbegründer des Dadaismus, eine der einflussreichsten Kunstrichtungen des 20. Jahrhunderts.

Der Hauptpreis des Jahres 2023 wurde im vergangenen Dezember mit Hito Steyerl einer der international bedeutendsten Künstlerinnen der Gegenwart zugesprochen. Der Förderpreis geht an die Schriftstellerin, Dramaturgin, Musikerin und Performerin Olivia Wenzel. Eine feierliche Preisvergabe wird es jedoch nicht geben: Die ursprünglich für den 05. März geplante Veranstaltung wurde heute abgesagt. Ersetzt wird sie durch eine offene Debatte, in der antisemitische Klischees in der Zeit Hugo Balls und unserer Gegenwart diskutiert werden.

Preisträgerinnen wollen Podiumsdiskussion statt Gala

Angeregt hatte diese Entscheidung Preisträgerin Hito Steyerl. Grund ist das antisemitische Gedankengut, das im frühen 20. Jahrhundert weit verbreitet war und sich auch in Textpassagen von Hugo Ball findet, explizit etwa in seiner 1919 erschienenen Schrift "Zur Kritik der deutschen Intelligenz". Da diese Äußerungen zwar wissenschaftlich erörtert, in der breiten öffentlichen Wahrnehmung jedoch wenig präsent sind, haben die beiden Preisträgerinnen, die Stadt Pirmasens und die Vorschlagskommission eine Podiumsdiskussion angesetzt, in der auch aktuelle antisemitische Vorurteile und diskriminierende Vorfälle erörtert werden sollen.

Cabaret Voltaire in Zürich schließt sich an

Stattfinden wird die vor Ort in Pirmasens geführte und auf Youtube übertragene Veranstaltung am 23. Januar. Eine weitere Veranstaltung ist im Laufe des Jahres im Cabaret Voltaire in Zürich geplant, einer der Hauptwirkungsstätten von Hugo Ball und seinem intellektuellen Umfeld. Bis zum Ende dieses Prozesses soll die Verleihung des Hugo-Ball-Preises ausgesetzt werden.