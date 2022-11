Antisemitismus-Verdacht: Metropoltheater setzt Inszenierung aus

Ende Oktober besucht Michael Movchin, Vorstand beim Verband jüdischer Studenten in Bayern, eine Aufführung der "Vögel" im Münchner Metropoltheater – eine renommierte freie Bühne im Münchner Stadtteil Freimann. Er erlebt einen aus seiner Sicht erschütternden Theaterabend.

Studierendenverband kritisiert Theaterabend als "verletzend und antisemitisch"

Einen Abend, der die Shoa relativierte, wie er sagt. Und das unter Applaus und Gelächter des Publikums. "Verletzend und antisemitisch" nennt Movchin das Stück im BR-Interview. Der Student betont, es stelle "uns Jüdinnen und Juden in einer unsäglichen Form dar, und sollte weder in München noch in Deutschland gespielt werden."

Movchin wandte sich zusammen mit der Jüdischen Studierendenunion Deutschland in einem offenen Brief an die Öffentlichkeit. Jochen Schölch, Theaterintendant und Regisseur der Inszenierung, war davon völlig überrascht, schließlich hatte es bis dato keine entsprechende Kritik an dem Stück des libanesisch-kanadischen Autors Wajdi Mouawad gegeben. Immerhin wird es seit 2017 auf der ganzen Welt gespielt. Sogar in Tel Aviv wurde es aufgeführt. Die Handlung, angesiedelt in New York und Israel, dreht sich um den Identitätskonflikt einer deutschen jüdischen Familie, deren jüngstes Mitglied sich in eine Araberin verliebt.

Intendant Schölch sieht kein Versäumnis des Theaters

Der Brisanz des Stoffes sei man sich bewusst gewesen, so Schölch. Entsprechend vorsichtig sei man an den Stoff herangegangen. "Ich denke, wir haben Sorgfalt walten lassen." Er habe sogar jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger in eine Vorstellung eingeladen. Gestört oder verletzt fühlte sich damals keiner. "Das ist kein Beleg, dass nichts ist", betont der Theatermann, "die einen können es so empfinden, die anderen so, das will ich gar nicht absprechen."

Am vergangenen Freitag erwiderte das Theater in einer knapp formulierten Mitteilung, man halte den Antisemitismus-Vorwurf für abwegig. Die angeführten Textstellen würden aus ihrem Kontext gerissen, so Schölch: "Es geht in diesem Stück nicht darum, dass Juden Kinder stehlen, sondern es geht darum, dass ein israelischer Soldat ein Kind vor dem Feuertod rettet, das ist die Story!"

RIAS Bayern: klare Belege für die "Verharmlosung der Shoa"

Bei manchen kritisierten Stellen mag es Interpretationsspielraum geben, bei anderen nicht. Auch die Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus RIAS Bayern, die derartige Vorfälle dokumentiert und wissenschaftlich begleitet, stuft diverse Passagen der Inszenierung als problematisch ein. Etwa dann, wenn der Völkermord an den Juden relativiert werde, sagt RIAS-Leiterin Annette Seidel-Arpacı:

"Zum Beispiel sagt die jüdische Hauptfigur Eitan: 'Wenn Traumata Spuren in den Genen hinterließen, die wir unseren Kindern vererben, glaubst du, unser Volk ließe dann heute ein anderes die Unterdrückung erleiden, die es selbst erlitten hat?' Da kommt ganz klar eine Gleichsetzung zum Tragen, eine Verharmlosung der Shoa. Da wird die Situation von Palästinenserinnen und Palästinensern gleichgesetzt mit der Verfolgung von Juden und damit auch mit der Shoa."