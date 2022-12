Antisemitismus? So gehen andere Theater mit "Vögel" um

Am 11. Februar 2023 wird am Theater in Lüneburg das derzeit wohl umstrittenste Theaterstück in Deutschland Premiere feiern: Wajdi Mouawads Nahost-Familiendrama "Vögel". Am Münchner Metropoltheater wurde eine Inszenierung des Stoffes kürzlich abgesetzt, jüdische Studierende hatten in einem offenen Brief kritisiert, "Vögel" mache antisemitische Narrative salonfähig und verharmlose den Holocaust.

Theater Lüneburg plant "Vögel"-Premiere Anfang 2023

In Lüneburg hat man die Geschehnisse in Bayern aufmerksam verfolgt. An dem kleinen kommunalen Theater der niedersächsischen Stadt will man das Stück im Februar aber wie geplant zur Aufführung bringen. Chefdramaturg Friedrich von Mansberg sagte im BR-Interview, gegenüber dem Metropoltheater habe man die Chance, vorbereitet in den Diskurs zu gehen. "Wir haben großen Respekt vor der Kritik und nehmen sie auch sehr ernst, auch angesichts des wachsenden Antisemitismus in Deutschland."

Triggerwarnung vor der Vorstellung?

Man wolle das Stück aber zeigen und so zur Diskussion stellen. Dafür arbeitet von Mansberg mit seinem Team gerade an einem umfangreichen Begleitprogramm. Es wird Einführungen und Podiumsdiskussionen geben, schon jetzt findet sich auf der Website des Theaters die Ankündigung, dass die Vorstellungen eine Stunde früher als üblich beginnen werden, weil im Anschluss an jede Vorstellung ein Nachgespräch geplant ist. Auch über eine Art "Triggerwarnung" vorab denke man nach, so von Mansberg. "Damit man das, was man in dem Stück auch an sehr problematischen und komplizierten Textpassagen hört, von Anfang an kontextualisieren und einordnen kann."

Diskussionsgrundlage schaffen: Schauspiel Köln streamt

Das Schauspiel Köln zeigt angesichts der schwelenden Kontroverse um "Vögel" seine Inszenierung am Sonntag (4.12. / 16:00 Uhr – 24:00 Uhr) in einem kostenlosen Online-Stream. Dem Kölner Stadtanzeiger erklärte Intendant Stefan Bachmann, es gehe darum, Dinge erst einmal sehen zu können, bevor man über sie urteile. Er könne den Vorwurf des Antisemitismus nicht nachvollziehen, "der mit einer solchen Verspätung kommt, dass das Stück schon fast überall abgespielt ist."

Thalia Theater: Unverständnis für Münchner Entscheidung

Auch am Hamburger Thalia Theater wird "Vögel" in einer sehr musikalischen Inszenierung am 17.12 gespielt werden – ganz regulär und bisher ohne jeglichen Hinweis auf eine Antisemitismus-Debatte rund um das Stück. Intendant Joachim Lux blickt mit Befremden nach Bayern, in einer Stellungnahme für den BR schreibt er, nirgends außer in München sei jemand auf die Idee gekommen, das Stück sei antisemitisch.

Thalia-Intendant: Fiktive Figurenrede nicht gleich Stückaussage

Die Verantwortlichen ließen völlig außer Acht, dass das Handeln einer Figur im fiktionalen Rahmen eines Theaterstücks oder Films immer nur das Handeln der Figur sei, nicht aber Aussage des Theaterstücks oder Films. "Um es vereinfacht auszudrücken: Sonst wäre jeder Film, in dem jemand erschossen wird, ein Aufruf zur Gewalt – was natürlich Unsinn ist", schreibt Lux. Für den Hamburger Theatermacher ist "nicht in Ordnung, wenn Politik in vorauseilendem Gehorsam Zensur ausübt, weil sich einzelne 'verletzt' fühlen." Dementsprechend fordert Lux eine Wiederaufnahme der "Vögel" am Münchner Metropoltheater.

Mendel: Debatte offenbart bedenkliches Kunstverständnis

Auch der israelisch-deutsche Pädagoge Meron Mendel sieht in der Antisemitismus-Debatte um das Theaterstück ein bedenkliches Kunstverständnis. "Das erlebt man leider oft in solchen Debatten: Es werden sofort drastische Forderungen gestellt, die ein Gespräch eigentlich unmöglich machen", sagte der Direktor der Bildungsstätte Anne Frank der "Süddeutschen Zeitung". Darin sieht er "eine Generationenfrage": "Ich erlebe bei meinen eigenen Studentinnen und Studenten, aber auch in anderen Bereichen, die Tendenz, jegliche Trigger, alles, was irgendwie irritierend oder schmerzhaft sein könnte, möglichst aus der Kultur und der öffentlichen Kommunikation verbannen zu wollen." Das verkenne eine wesentliche Qualität von Kunst, die natürlich Irritationen schaffen könne und müsse, so Mendel.

"Vögel" seit 2017 international erfolgreich

Das Stück "Vögel" des libanesisch-kanadischen Autors Wajdi Mouawad wird seit 2017 mit großem Erfolg auf internationalen und deutschen Bühnen gezeigt, wurde auch in Tel Aviv mit guten Kritiken großer israelischer Zeitungen gespielt. Die Geschichte verhandelt die Identitätskonflikte einer deutsch-jüdischen Familie, deren jüngstes Mitglied sich in eine Araberin verliebt.

Kritik jüdische Studierender: Relativierung der Shoah

Antisemitismus machten zwei jüdische Studierendenverbände an vielen Stellen des Textes aus. Eine jüdische Hauptfigur sagt etwa: "Wenn Traumata Spuren in den Genen hinterließen, die wir unseren Kindern vererben, glaubst du, unser Volk ließe dann heute ein anderes die Unterdrückung erleiden, die es selbst erlitten hat?" Hier werde die Situation von Palästinenserinnen und Palästinensern mit der Verfolgung der Juden und damit der Shoah gleichgesetzt, die Ermordung der europäischen Juden relativiert. So bewertet es auch die Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus Bayern, die die Kritik der Studierenden unterstützt.

mit Material von dpa