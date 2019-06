Mit welchen Mitteln arbeitet gesellschaftliche Ausgrenzung? Diese Frage stellt das NS-Dokumentationszentrum in München in seiner neuen Ausstellung "Die Stadt ohne. Juden Ausländer Muslime Flüchtlinge". Sie will keine kurzschlüssigen Parallelen ziehen oder den NS-Antisemitismus und seine Folgen mit gegenwärtiger Ausländerfeindlichkeit oder Islamophobie gleichsetzen. Vergleichen aber will sie schon – und für Mechanismen der Herabsetzung sensibilisieren. Marie Schoeß hat mit Mirjam Zadoff, der Direktorin des NS-Dokumentationszentrums gesprochen.

Marie Schoeß: In der Ausstellung "Die Stadt ohne" ziehen Sie den Vergleich, der in den letzten Wochen und Monaten immer wieder aufkommt, den Vergleich zwischen den 1920er- und frühen 1930er-Jahren und unserer Gegenwart. Welche Parallelen zeigen sich für Sie?

Mirjam Zadoff: Es geht uns ums Vergleichen und nicht ums Gleichsetzen. Das heißt, wir arbeiten die Ähnlichkeiten, aber auch die Unterschiede heraus. Und gerade in den bildlichen Darstellungen, die den Hauptteil der Ausstellung ausmachen, sehen wir, dass man sich in den Ausgrenzungsstrategien der Mehrheitsgesellschaft immer wieder auf die Vergangenheit bezieht: Man ist bei der Ausgrenzung nicht wahnsinnig kreativ. Ein Beispiel dafür ist das Symbol der Spinne, das im Stürmer immer wieder vorkommt als ein dezidiert antisemitisches Symbol. Die Gleichsetzung von Juden mit Schädlingen ist ja ein ganz häufiges Stereotyp, das in den 1920er- und vor allem in den 30er-Jahren auftaucht. Und dann sehen sie ein ähnliches Symbol heute, wo George Soros als ein jüdischer Mäzen, wahrgenommen auch als ein Kosmopolit, ebenfalls als Spinne dargestellt wird.