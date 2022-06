Antisemitismus-Eklat: Meron Mendel für Rettung der documenta

Der Leiter der Bildungsstätte Anne Frank plädiert dafür, die Kunstschau documenta in Kassel zu retten. Den Zeitpunkt der Prüfung aller Werke hält er zwar für zu spät, er will aber konstruktiv an der Aufarbeitung des Skandals mitwirken.