Antisemitische Schmähfiguren: entfernen oder damit mahnen?

Eigentlich hätte die Konferenz schon im März stattfinden sollen, doch wegen der Corona-Krise wurde sie verschoben: Heute hat in München via Video-Konferenz ein Runder Tisch zum Umgang mit judenfeindlichen Schmäh-Plastiken statt- Zeugen des Judenhasses aus dem christlichen Mittelalter. In Bayern sind gut zwei Duzend sogenannte "Judensäue" bekannt, etwa am Regensburger Dom oder an der Sebalduskirche in Nürnberg.

An der sogenannten "Judensau"-Skulptur am Regensburger Dom läuft Ilse Danziger oft vorbei. Diese Skulptur zeigt ein Schwein, an dessen Zitzen Juden hängen - eine verächtlich machende, diskriminierende Darstellung. Trotzdem möchte die Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde Regensburg, Ilse Danziger, die Figur als Mahnmal stehenlassen:

"Überall, in der Stadt, wenn man geht, wird man an Geschichte erinnert, und da gehört das eben dazu. Für mich ist es einfach nur wichtig, dass jetzt eine Tafel, die gut lesbar ist, am Dom angebracht wird, speziell jetzt für die Schmähplastik in Regensburg." Ilse Danziger, Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde Regensburg

Ihr Wunsch: Die "Judensau"-Skulptur aus dem 14. Jahrhundert muss zur Spott-Figur erklärt werden, mit einer geschichtlichen Einordnung. Denn Regensburg hatte einst ein großes jüdisches Viertel, das 1519 zerstört wurde. Im Mittelalter demütigten die Christen die Juden mit dieser Tier-Metapher: Das Schwein gilt im Judentum als unrein. Später haben die Nationalsozialisten das Motiv wieder aufgegriffen, als Schimpfwort.

Einvernehmlicher Schluss

Der Runde Tisch in München hatte also einigen Diskussionsstoff. Mit Ludwig Spaenle, dem bayerischen Antisemitismus-Beauftragten, diskutierten Kirchen-Vertreter, der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, sowie auch Wissenschaftler und Denkmalpfleger. Und sie kamen zu einem sehr einvernehmlichen Schluss, wie Spaenle betonte. Die jüdischen Darstellungen sollen nicht aus dem baulichen Kontext entfernt werden, da seien sich alle Beteiligten einig gewesen.

"Zum einen, weil es aus dem jeweiligen Kontext gerissen, die Erläuterung schwermacht, die klassische, christlich geprägte Judenfeindlichkeit in besonders übler Ausprägung, zum Zweiten aber auch eine mahnende Funktion nicht erfüllen könnte." Ludwig Spaenle, bayerischer Antisemitismus-Beauftragter

Zuvor hatte auch Prälat Lorenz Wolf, Leiter des Katholischen Büros Bayern, für die Erhaltung der historischen Substanz trotz allen Unbehagens votiert:

"Man kann sehr schnell etwas entfernen, dann ist es weg. Aus den Augen, aus dem Sinn. Dann hat es auch die Aufgabe, Mahnmal zu sein, nicht mehr. Also es ist nicht nur Denkmal, Denkmal heißt nachdenken, Mahnmal heißt Mahnung, dass es nicht mehr passiert. " Prälat Lorenz Wolf

Auch negative Beispiele wie jüdische Schmäh-Plastiken könnten letztlich eine positive Wirkung entfalten, erklärt Lorenz Wolf. Vorausgesetzt, man ordne sie auf angemessene Art und Weise ein. Die in den Skulpturen zum Ausdruck gebrachte Haltung sei für ihn absolut unerträglich und es schmerze, dass so etwas in der Geschichte überhaupt möglich war. "Und vor allem schmerzt es mich, dass es solche Haltungen heute immer noch gibt", sagt Lorenz Wolf.

Einordnende Texte

Immer wieder hatten in den letzten Monaten Theologen und Historiker auf Stein-Skulpturen mit antisemitischer Botschaft hingewiesen. Auch im Bamberger Dom sorgen zwei Figuren für Aufregung: Die Frauen-Figur "Synagoge" mit verbundenen Augen ist blind und schwach und soll für das Judentum stehen. Daneben die stolze, starke "Ecclesia", die die Kirche symbolisieren soll. Ein Abbild des Überlegenheitsgefühls der christlichen Kirche gegenüber dem Judentum im Mittelalter.

Nun sollen Fachvertreter aus Religion und Wissenschaft einordnende Begleittexte schreiben, die dann gut sichtbar neben allen bekannten Schmäh-Darstellungen angebracht werden, bayernweit. Darüber hinaus sollen vertiefende Informationen digital angeboten werden, die zum Beispiel über einen QR-Code abrufbar sind. Auch Stadt-und Kirchenführungen sollen die Schmäh-Skulpturen nicht tabuisieren, sondern auf sie eingehen.

Missbrauch der Vergangenheit

Auch für Ilse Danziger ist das die die richtige Entscheidung. Dass Mahnmale nötig seien, zeige ihr der aktuelle Missbrauch der Vergangenheit: Etwa bei den Querdenker-Demonstrationen, so Danzinger:

"Es werden Vergleiche gebracht, mit Sophie Scholl, mit allem, was damals vor der Juden-Verfolgung begonnen hat. Da findet man heute wieder Parallelen, das geht einfach nicht. Wenn, dann muss man Geschichte richtig aufklären und erklären." Ilse Danziger

Aufklären über die jüdische Geschichte soll am Regensburger Dom schon bald eine neue, gut sichtbare Info-Tafel. Sobald sich Landesregierung, Stadt-Bauamt, die Diözese und Ilse Danziger von der Jüdischen Gemeinde auf den entsprechenden Text geeinigt haben.