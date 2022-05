Antikriegs-Klassiker: Kurt Vonneguts "Schlachthof 5" als Comic

Kein Stein mehr auf dem anderen. Trümmerberge, Rauchschwaden, Bombenkrater, Ruinen, schwarz. Ein Bild aus Dresden, nach der Zerstörung am 13. Februar 1945. Im Vordergrund, winzig, ein paar Uniformierte, aus einem Keller kriechend: Kriegsgefangene und ihre Bewacher. Ein Bild, das heute ebenso an Mariupol erinnern kann. Es steht, gezeichnet in Grautönen, im Zentrum der Graphic Novel, die nach Kurt Vonneguts Roman "Schlachthof 5" entstanden ist. Gut zwanzig Seiten zuvor gab es – auch auf einer Doppelseite – das Gegenbild. Die Stadt vor den Luftangriffen: "Die Bombardements sieht man nicht. Es gibt kein Spektakel, keine Inszenierung. Es geht darum: Hier ist das, was wir hatten – und hier das, was verloren ging. Das passt, meine ich, zu dem, was Vonnegut sagen wollte. Da sterben Menschen. Das ist kein Spaß. Das ist ein grauenvoller Krieg", sagt der kanadische Schriftsteller Ryan North. Er hat das Szenario zur Comic-Version von "Schlachthof Fünf" geschrieben, der Spanier Albert Monteys hat es gezeichnet: ein dichter, kühner und überbordender, bunter Bilderreigen, auf eine sympathische Weise durchgeknallt wie Kurt Vonneguts Roman aus dem Jahr 1969. Damals entstanden in der Zeit des Vietnam-Krieges.

Der Held der Geschichte

Im Zentrum steht Billy Pilgrim, über den es einmal heißt, er könne Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft nicht ändern. Er springt beständig zwischen den Zeitebenen hin und her. Er verliert sich in den Erinnerungen an den Zweiten Weltkrieg und begeistert sich für die außerirdischen Tralfamadorianer. Die im Roman stets wiederholte Wendung: "So ist das" – im Original "So it goes" – passt zu seinem Blick auf die Welt. Ryan North sagt: "Das ist jetzt nicht Schlachthof 5 von mir und Albert Monteys, sondern der Roman von Kurt Vonnegut. Wir haben ihn adaptiert. Ich bin da nur ein kleines Rädchen im Getriebe. Ich wollte nichts von dem ändern, was Vonnegut erzählt, und das in diesem neuen Medium – im Comic – wiedergeben. Als Erzähler bin ich so weit wie nur möglich in den Hintergrund getreten."