Antikriegs-Hörspiel „Draußen vor der Tür“ online

Tragischer Wahnsinn des Krieges

Der Klassiker der sogenannten "Trümmerliteratur" schildert das Schicksal eines Kriegsheimkehrers aus dem Zweiten Weltkrieg, der Unteroffizier Beckmann sucht einen neuen Anfang, aber eine zivilbürgerliche Existenz scheint ausgeschlossen. Borchert verarbeitete nicht nur sein eigenes Schicksal, sondern führte den Überlebenden den ganzen tragischen Wahnsinn des Krieges auf authentische Weise noch einmal vor Augen.

Erschütternde Wirkung

Das Stück wurde erstmals 1947 als Hörspiel beim Nordwestdeutschen Rundfunk gesendet. In der Ankündigung hieß es:

Wir sind stolz, mit unserer Hörspielsendung der Öffentlichkeit zum ersten Male auch eine größere Arbeit von ihm übergeben zu können, von der wir uns eine breite und erschütternde Wirkung erwarten.

Die Ursendung führte zu einer Flut von Hörerbriefen von jungen Kriegsheimkehrern, die sich in dem Drama wiedererkannten und machte Wolfgang Borchert über Nacht bekannt. Borchert selbst verpasste die erste Ausstrahlung im Radio wegen einer Nachkriegs-Stromsperre im Hamburger Stadtteil Alsterbeck. Auch die Theaterpremiere an den Hamburger Kammerspielen wenige Monate später erlebte der 26jährige Borchert nicht mehr, er starb einen Tag vor der Aufführung an den Spätfolgen seiner Kriegsverletzungen.

Hörspiel aus den Gründungstagen des Bayerischen Rundfunks

In Bayern wurde „Draußen vor der Tür“ 1948 in einer Bearbeitung von Arnold Weiß-Rüthel auf "Radio München" gesendet, dem Sender der US-Militärregierung, aus dem am 25. Januar 1949 der "Bayerische Rundfunk" wurde. Als Podcast steht „Draußen vor der Tür“ im Hörspiel Pool zum Anhören bereit.