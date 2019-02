Existenzkampf: "Antigone" im Stadttheater Ingolstadt

Wie hat man sich eine Antigone, die gegen das Gesetz verstößt, vorzustellen? Vielleicht eine hochgewachsene Frau, schlanke Taille, langes Haar, eine Art Amazone, die heldinnenhaft in den Kampf zieht, um erhobenen Hauptes zu sterben? Nein, nicht doch, Sophokles' Antigone im Jahr 2019 trägt einen dunkelroten Parka, ihre Jeans hochgekrempelt, damit die Doc Martens besser zur Geltung kommen, Kurzhaarfrisur, burschikos. Das befremdet im ersten Moment. Und doch glänzt Sarah Horak in ihrer Rolle der Antigone: "Denk, was Du willst, ich werde meinen toten Bruder bestatten. Tot als Lohn dafür, das kann mich nur rühmen. Vereint in treuer Liebe will ich bei ihm liegen. Verbrecherin aus Pflichtgefühl. Ganz sicher rühmen mich die Toten weit länger als die Lebenden, denn ewig lieg‘ ich dort unten."

Antigone ist eine kraftvolle, willensstarke Frauenfigur, die für ihr Recht eintritt und sich mit den existentiellen Fragen um Leben und Tod auseinandersetzt - und das mit einer unglaublichen Klarheit und Leidenschaft. Ein energetisches, intensives Spiel, das aber niemals pathetisch wirkt.

Kreons strenge Härte

Auf der anderen Seite Kreon, gespielt von Matthias Zajgier, kein Diktator, sondern ein junger Herrscher mit einer Vision: Er möchte einen gerechten Staat aufbauen. Dazu braucht es Regeln und Gesetze, die es zu befolgen gilt. Zuerst kämpft er gegen den starken Widerstand der Antigone an, reicht ihr sogar die Hand, die ihm allerdings von Antigone rigoros entrissen wird. Kreon fühlt sich in die Ecke gedrängt und reagiert mit strenger Härte. Eine Besonderheit der Inszenierung, die ohne großes Bühnenbild auskommt, ist der Chor, gespielt von einer einzigen Frau, die wie ein Engel in die Erzählung hineinbricht und die Geschichte sehr menschlich miterlebt, ein bisschen zur Freundin, aber auch zum Widerpart der verschiedenen Figuren wird.

Schmerzen und Wunden der Vergangenheit

Im Hintergrund der Bühne eine große Kinoleinwand, die Schwarz-Weiß-Szenen aus der Geschichte zeigt: Schlachtfelder, rollende Panzer, Soldaten in Gasmasken, dann wieder Kreon in Großaufnahme, der mit seinen Gefühlen kämpft, sich die Haare rauft und mit seinen Händen unbarmherzig ins Gesicht fährt.

Beide, sowohl Antigone, also auch Kreon, verlieren sich in der Auseinandersetzung um Gerechtigkeit und Menschlichkeit – und der Bereitschaft offen zu bleiben für den Diskurs, was unweigerlich in die Katastrophe führt. Regisseurin Kathrin Mädler beschreibt ihr Konzept: "Dieses Beerdigen, auf das Antigone besteht, das ist schon auch eine Auseinandersetzung mit Schmerzen und Wunden der Vergangenheit, die sie da betreiben will. Während Kreon sagt, so, wir machen jetzt einen Schlussstrich und wir gucken nach vorne. Das finde ich einen unheimlich interessanten Aspekt an dem Stück. Also es geht schon auch darum, wie gehen wir mit den Toten, die wir fabriziert haben, um? Und was bedeutet das für die Zukunft, die wir uns bauen?"

Wo beginnt und wo endet individuelle Freiheit? Wann ist es legitim, sich gegen geltende Gesetze aufzulehnen und sie zu brechen? Fragen über Fragen, doch genau die sind es, die das Stück so intensiv machen, die uns aufwühlen, anregen und emotional berühren. Genau die richtige Voraussetzung, um sich auch nach dem Theaterabend mit den Inhalten der griechischen Tragödie zu befassen.

