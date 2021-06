Anti-Trump – Der Film "Nomadland" von Chloé Zhao

Das Radio ist für die kinderlose Witwe Fenn der Draht zur Welt. Sie hört Nachrichten und Musik. Wenn sie abends allein in ihrem notdürftig ausgestatteten Campervan sitzt, schaut sich vor dem Schlafen Kindheitsfotos an und lauscht Nat King Coles „Answer Me, my love“. Fenn ist eine freie Saisonarbeiterin im Land der freien Möglichkeiten. Mal geht es zur Rübenernte, mal jobbt sie als Betreuerin auf einem Campingplatz, mal arbeitet sie in einem riesigen Amazon-Vertriebszentrum, wenn dort kurz vor Weihnachten der Teufel los ist und viele helfende Hände gebraucht werden. Ansonsten ist Fenn on the road; bei Kälte und bei Hitze; besucht Freunde, auch mal die sesshafte, ziemlich verkrampfte jüngere Schwester, und sucht Kneipen auf, in denen alte Zottelbären am Klavier sitzen und den Blues der Freundschaft anstimmen.

Großer Film über kleine Leute

Auch wenn „Nomadland“ ausschließlich von einfachen kleinen Leuten erzählt, ist es ein großer Film. Eine Art Gegenprogramm zu Kapitalismus, Donald Trump samt seinen Anhängern und dem im Kino gerne zelebrierten American Way of Life mit Träumen vom sozialen Aufstieg. Fenn, großartig verkörpert von Frances McDormand, die für diese Rolle ihren dritten Oscar als beste Hauptdarstellerin gewann, will bei sich selbst bleiben, ist glücklich in der Natur und in der Gemeinschaft gleichgesinnter Menschen. Das entspricht ziemlich der Realität der Schauspielerin, die Galas und Empfänge meidet, so gut es geht, die kaum Interviews gibt, keine Werbung macht und das ganze Publicity-Drumherum mit Glamour, Schönheitsoperationen und teuren Kleidern für absolut überflüssig hält. Inzwischen produziert McDormand auch Filme, die natürlich von einer anderen Welt erzählen, die soziale Missstände thematisieren, die das Leben so armer wie pfiffiger Leute in den Vordergrund stellen wie eben in „Nomadland“ – und wird dafür paradoxerweise von der glitzernden Traumfabrik gefeiert.

Kämpferische Melancholie

Der Film, halb Road Movie, halb Charakter- und Gesellschaftsstudie, basiert auf dem US-Sachbuch „Nomaden der Arbeit“ von 2017. Frances McDormand kaufte die Rechte und suchte dann eine Regisseurin. Sie fand die in Peking geborene und schon länger in den USA lebende Chloé Zhao, die sich als genau die Richtige erwies. Zhao inszenierte schon in ihren ersten beiden Spielfilmen sozusagen im McDormand-Stil. In einem melancholischen Grundton und darüber hinaus mit einer kämpferischen Haltung zwischen Selbstbehauptung und gesellschaftlicher Solidarität. Da hatten sich zwei gefunden. Zwei, die ein anderes Amerika auf die Leinwand bringen wollen, sagt Chloé Zhao: „Ich war schon immer vom Leben auf den amerikanischen Straßen fasziniert und reiste viel“, , „und als ich Nomaden der Angst erstmals las, war ich überrascht, wie groß und vielfältig diese Gemeinschaft ist. Das wollte ich einfangen.“