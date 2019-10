Die Alte Pinakothek zeigt Anthonis van Dyck als jungen Meister

Besser geht es nicht: Dadurch, dass sich das Doerner-Institut, die eigene Forschungsabteilung, gewissermaßen mit den Gemäldesammlungen das Haus teilt, kommt es immer wieder in jahrelangen Projekten zu bahnbrechenden Erkenntnissen und darauf aufbauend zu Ausstellungen. Diesmal lernen wir – natürlich auch mit vielen internationalen Leihgaben – den jungen Anthonis van Dyck kennen: Wie er in Antwerpen zum Teenager-Malerstar aufsteigt, unter anderem bei Rubens mitarbeitet. Wie er auf seiner Italienreise bis 1626 vor allem Tizians Arbeiten studiert. Die Gemälde, die van Dyck ab dem Umzug nach England 1632 geschaffen hat, fehlen, weil sie eben auch in der Münchner Sammlung nicht vertreten sind.

Teenager-Malerstar mit Vorbildern

Was sind die Erkenntnisse, die in dieser wunderbar das vergleichende Auge fördernden Ausstellung zu gewinnen sind? Mirjam Neumeister, die Kuratorin für flämische Malerei an den Bayerischen Staatsgemäldesammlungen, kennt die Aktualität des angeblichen "alten Meisters" van Dyck. Sie meint, dass ihn vor allem der "experimentelle Charakter" seiner Malerei auszeichnet: "Natürlich sind die Älteren Vorbild, sind Inspirationsgeber und natürlich sind sie gleichzeitig etwas, was man überwinden will, weil man ja auch etwas Neues schaffen will. Das kann man bei van Dyck und eben auch in dieser Ausstellung an verschiedenen Beispielen zeigen und sehr gut ablesen."

Ein Beispiel: Da hängt ein Tizian – Maria mit dem Jesuskind – neben zwei Gemälden von van Dyck mit dem gleichen Sujet. Die Bilder unterscheiden sich schon deutlich. Indes: Die Landschaft im Hintergrund, der Griff des Kindes ans Gewand der Mutter, überhaupt das innige Verhältnis der beiden Figuren zueinander – da hat Anthonis van Dyck während seiner italienischen Phase von 1620 bis 1626 deutlich von Tizian gelernt.